Scanner optique intrabuccal, caméra numérique, radiographie 3D, logiciels de conception prothétique, imprimante 3D…, ces technologiques de pointe ont transformé la dentisterie à travers le monde et le Maroc n’échappe pas à la règle. Le point avec les équipes de Art’s Clinic, clinique dentaire basée à Casablanca, pionnière en la matière.

Comme c’est le cas pour de nombreux secteurs, la dentisterie connaît depuis quelques années une véritable révolution digitale. Au Maroc, Art’s Clinic, clinique dentaire ultramoderne qui a récemment ouvert ses portes à Casablanca, a investi ce créneau et propose à ses patients un plateau technique équipé des dernières technologies.

Les trois co-fondateurs d’Art’s Clinic, Hanane Louizi, chirurgienne dentiste, Adil Tajmouati, orthodontiste, et Mohamed Tajmouati, chirurgien dentiste, reviennent pour Le360 sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de la dentisterie, en particulier la dentisterie digitale guidée. Entretien.

Comment les dernières technologies et le digital ont-ils transformé la dentisterie? En quoi ces innovations sont-elles aujourd’hui incontournables?

H. Louizi - A l’instar de tout autre secteur d’activité, la dentisterie n’échappe pas au digital. Les nouvelles technologies améliorent aussi bien notre exercice quotidien et celui des laboratoires de prothèses que les traitements que nous proposons à nos patients alliant précision et efficacité, tout en étant des plus holistiques.

Intégrer des solutions digitales pour mieux promouvoir, diagnostiquer, concevoir, planifier, motiver et réaliser est essentiel pour la réussite de nos thérapeutiques dentaires. Et la dentisterie digitale guidée nous a ouvert la porte vers ce nouveau monde, en harmonie avec le fameux principe du "primum non nocere" (locution latine qui signifie "d’abord, de pas nuire", Ndlr.)

On entend de plus en plus parler, dans le monde de la dentisterie, du Digital Smile Design. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste?

A. Tajmouati - Le Digital Smile Design est une approche basée sur l’analyse esthétique et fonctionnelle préalable du patient à partir des photos, vidéos, empreintes optiques, radiographies 3D ou CBCT, etc. Cette analyse va aboutir à la conception et la réalisation assistées par ordinateur d’une proposition de réhabilitation dentaire qui sera validée par le patient. Dès lors, différents éléments thérapeutiques peuvent être conçus selon le besoin: guide chirurgical pour pose d’implants ou pour chirurgie parodontale; Mock up, facettes céramiques; couronnes céramiques; aligneurs orthodontiques, onlays inlay, etc.

Cette conception sur mesure est directement assistée par ordinateur. La fabrication, quant à elle, se fait par impression numérique 3D ou par usinage.

Quels sont les moyens technologiques mobilisés pour réaliser ce type de traitement ?

M. Tajmouati - Scanner optique intrabuccal, caméra numérique de diagnostic, radiographie 3D ou cône beam, différents logiciels de traitement d’information, de planification de pose d’implants et de conception prothétique, imprimante 3D, etc. Nous utilisons un large panel d’outils technologiques de pointe, qui constitue un véritable écosystème pluridisciplinaire autour de notre exercice au quotidien à Art’s Clinic.

Cet écosystème fut pour nous l’opportunité de créer des flux de travail et des protocoles de traitement optimisés, aussi bien pour les cas simples que pour les cas plus complexes.

Pourriez-vous nous éclairer sur les avantages de la dentisterie guidée pour les implants et les facettes?

A. Tajmouati - En nous permettant de reproduire fidèlement une planification décidée en amont grâce aux outils numériques préalablement cités, la chirurgie guidée implantaire peut apporter une aide précieuse en terme de précision de pose d’implants, de sécurité et réduction des risques iatrogènes, de meilleures suites opératoires, de confort du patient et du praticien, de gain de temps et de coût. Pour ainsi garantir un résultat prévisible, précis et donc reproductible.

L’intérêt de la dentisterie guidée et de l’analyse digitale DSD n’est plus à démonter lorsqu’il s’agit des facettes dentaires et de la réhabilitation esthétique du sourire, la précision et la prévisibilité du résultat étant l’élément clé de notre réussite.

Quelles sont aujourd’hui les domaines d’application de la dentisterie digitale guidée?

H. Louizi - La dentisterie digitale guidée a abouti à l’amélioration des solutions thérapeutiques existantes et a ouvert la voie à de nouvelles perspectives. Les domaines d’applications vont de la dentisterie restauratrice, la prothèse en passant par l’implantologie, la chirurgie orale, mais aussi l’orthodontie.

Cette technique permet la réalisation de restaurations indirectes (inlays, onlays), de prothèses fixées unitaires et plurales, de facettes céramiques, de prothèses fixées supra-implantaires, de prothèses provisoires et même des aligneurs orthodontiques. Dans un avenir très proche, nous allons expérimenter l’endodontie guidée qui consiste à la dévitalisation des dents assistée par ordinateur.

Art’s Clinic est pionnière au Maroc dans le domaine de la dentisterie moderne. Quel est la recette de votre réussite?

A. Tajmouati - Le succès dans sa forme de base est d’être passionné par ce que vous faites tous les jours, et comme Léonard De Vinci a dit: «les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail».