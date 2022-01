© Copyright : Dr

En ce début d’année, la hausse des prix des principales matières premières se poursuit. Les cours restent tributaires de l’évolution de la situation sanitaire et des tensions géopolitiques sur la scène internationale.

Alors que les cours du pétrole ont enregistré une baisse de 8% en décembre 2021 pour se situer à 74,3 dollars le baril, les prix du Brent se sont inscrits en fort rebond début 2022 pour atteindre 88 dollars le 18 janvier, leur plus haut niveau depuis 2014, à la suite de craintes sur l’offre. Ce dimanche 30 décembre le cours du pétrole du Brent a même atteint 90,68 dollars.

«Les investisseurs s’inquiètent des tensions géopolitiques impliquant de grands producteurs tels que les Émirats arabes unis et la Russie, qui pourraient exacerber les perspectives d’approvisionnement déjà tendues», explique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’économie et des finances dans sa dernière note de conjoncture de janvier 2022.

Dans le sillage de l’évolution des cours pétroliers, les prix du gaz butane ont reculé à 774 dollars la tonne en décembre, en baisse de 7,5% sur un mois et de 11% depuis leur pic du mois d’octobre. Toutefois, les cours du butane ont enregistré une flambée début 2022, pour atteindre 932 dollars la tonne, le 18 janvier.

Les prix du phosphate ont enregistré une hausse de 15,4% sur un mois pour atteindre 177 dollars la tonne en décembre. De leur côté, les cours des engrais phosphatés DAP ont enregistré une hausse de 2,5% pour se situer à 745 dollars la tonne en décembre, portant leurs gains annuels à 92%.

«Une demande soutenue en Amérique latine (Brésil) et le retour attendu de la croissance en Inde provoquent une nouvelle hausse des prix d’engrais», précise la DEPF.

De leur côté, les cours du blé tendre (SRW) ont enregistré une baisse de 2% en décembre pour atteindre 328 dollars la tonne. Cette situation est le résultat d’une production abondante dans l’hémisphère Sud et du ralentissement de la demande, alors que le prix du maïs a augmenté de 6% en décembre suite à la baisse de la part de blé tendre utilisé dans l’alimentation animale au profit du maïs.

Les cours mondiaux du sucre brut (ISA) ont reculé de 3% en décembre pour se situer à 415 dollars la tonne en moyenne, soit leur niveau le plus bas depuis cinq mois.

«La baisse est accentuée par des craintes concernant les conséquences du variant Omicron sur la demande mondiale de sucre, après le rétablissement des mesures de confinement dans de nombreuses régions», détaille la DEPF, précisant que sur l’ensemble de l’année, les prix du sucre ont augmenté de 38% par rapport à 2020, pour atteindre 390 dollars la tonne, soit leur niveau le plus haut depuis 2016.