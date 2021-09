© Copyright : Fadel Senna / AFP

Les chiffres de fréquentation des établissements touristiques à Marrakech font état d’une forte baisse des arrivées et des nuitées. Les professionnels du secteur déplorent cette situation et lancent un cri d’alerte pour que des mesures urgentes soient prises afin de soulager leur trésorerie qui vire désormais au rouge.

Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement à Marrakech-Safi ont connu une baisse considérable en été 2021, en comparaison avec la même période en 2019 (avant la crise sanitaire). Les professionnels sont toutefois déterminés pour faire sortir le secteur de ce marasme.

L’Association régionale de l'industrie hôtelière de Marrakech-Safi (ARIH) rappelle que 108.806 arrivées touristique ont été enregistrées en juillet 2021, contre 208.057 à la même période en 2019 (avant la crise), soit une baisse de 47%.

S’agissant des nuitées, la cité Ocre a enregistré 332.438 de nuitées hôtelières en juillet 2021, en baisse de 53% par rapport à la même période, deux ans auparavant (700.714). Le taux d’occupation est ainsi passé de 60% à 25%.

Rien qu’en août 2021, les arrivées touristiques ont chuté de 53%, passant ainsi de 249.534 en août 2019 à 117.382. Concernant les nuitées, elles sont passées de 892.920 en août 2019 à 402.269 à la même période en 2021, soit une baisse de 55%. Le taux d’occupation a ainsi connu une variation de 46% en deux ans, passant ainsi de 74% à 28%.

Ces baisses d’arrivées et de nuitées ont lourdement impacté les opérateurs touristiques de la région qui rappellent qu’avant la crise, l'aéroport de Marrakech-Ménara accueillait quelque 500.000 passagers par mois en moyenne, soit une base de 6 millions par an.

A ce titre, l’ARIH indique que l’aéroport de Marrakech-Ménara a enregistré, du 14 juin au 31 août 2021, un volume de trafic commercial international de 565.680 passagers, accueillis à travers 4.842 vols internationaux, soit un taux de récupération de 46% par rapport au trafic en 2019.

Pour ce qui est des mouvements des avions, le nombre de vols au niveau de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Ménara, en juillet 2021, s’est établi à 1.973, ce qui a généré un trafic international passager de 221.299, soit un taux de récupération de 47%.

En août 2021, l’aéroport de Marrakech-Ménara a enregistré quelque 267.847 passagers, à travers 2.156 vols internationaux, soit un taux de récupération de 54%.

L’Association régionale de l'industrie hôtelière de Marrakech-Safi propose ainsi à la tutelle de prendre des mesures urgentes, telles que la prorogation du mécanisme de l'indemnité forfaitaire et des mesures qui y sont liées ainsi que la prorogation des reports de crédits divers et leasings pour les salariés du secteur.

Il est aussi question de la requalification des crédits d'investissements contractés par les entreprises touristiques et le report ou l’annulation des majorations et pénalités.

L’ARIH sollicite également la mise en œuvre d’un mécanisme de soutien aux entreprises hôtelières et touristiques, à travers des fonds et des subventions, pour assurer le redémarrage et le maintien de l'activité.