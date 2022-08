© Copyright : DR

Kiosque360. La ville ocre met les bouchées doubles sur la promotion de son artisanat. Grâce au projet « Le trio de la réussite », lancé récemment par Marrakech Creative Interiors Cluster (MCIC), Marrakech ambitionne de créer une nouvelle génération de talents dans ce secteur. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Le projet «Le trio de la réussite», lancé récemment par Marrakech Creative Interiors Cluster (MCIC), est sur les bons rails. C’est ce que nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication en kiosque ce vendredi. Le quotidien rappelle ainsi que l’ambition de ce projet est de créer une nouvelle génération de designers et maîtres artisans en s’appuyant sur le savoir-faire ancestral des mâalems et les designers confirmés. Force est de souligner que le projet est né dans la perspective de créer un fort mouvement basé sur la créativité artistique dans l’artisanat tout en suivant les tendances internationales en termes de commercialisation pour en faire une véritable industrie créative.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que le MCIC ambitionne de détecter les jeunes talents dans la région de Marrakech-Safi, dans le but de les encadrer et de les orienter vers la discipline du design, tout en conservant la signature authentique de l’artisanat marocain.

Une première phase a été accomplie du 14 juin au 8 juillet, consistant à animer des ateliers et des formations basées sur la motivation des jeunes candidats, la formation administrative et les soft skills. «Ces ateliers reprendront courant le mois de septembre prochain avec les maîtres artisans, les jeunes artisans et les designers», indique le MCIC. «Ces formations auront pour thématiques: la technicité des outils modernes en artisanat, l’organisation du processus de fabrication du produit artisanal avec une mise en place d’une véritable chaîne de production et l’utilisation des processus efficaces de commercialisation, avec la mise en place de concours pratiques basés sur une simulation réelle de vente directe au client, où les groupes bénéficiaires auront à pratiquer toutes les informations acquises sur le terrain», révèle-t-on.

On apprend aussi qu’en clôture, un événement sera organisé en décembre prochain pour présenter les groupes finalistes du programme. Durant ledit événement, explique le journal, trois prix sélectionnés par un jury prestigieux comprenant des designers de renommée nationale et internationale, les bailleurs de fonds du programme, des entreprises du design et les piliers de l’artisanat de la ville de Marrakech et ses provinces, seront décernés.