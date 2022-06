© Copyright : Le360

Une délégation composée de 25 chefs d’entreprises saoudiennes effectue une visite à Casablanca où ses membres prendront part, ce lundi 13 juin 2022, à une réunion du conseil d’affaires Maroc-Arabie Saoudite.

La visite de cette délégation d’hommes d’affaires saoudien intervient à la veille de la tenue de la haute commission mixte Maroc-Arabie Saoudite, prévue les 15 et 16 juin à Rabat.

Pas moins de 25 chefs d’entreprises saoudiennes prendront part ce lundi 13 juin à une réunion du conseil d’affaires regroupant les patronats des deux pays. L'occasion pour eux de s’informer sur les opportunités d’affaires offertes par le Maroc et de prendre contact avec leurs homologues marocains en vue d’éventuels partenariats d’affaires. Côté marocain, 50 entreprises seront représentées lors du conseil d’affaires programmé cet après-midi au siège de la CGEM à Casablanca.

Les discussions entre les deux parties vont également porter sur la facilitation des procédures administratives à l’export et à l’import, en plus de l’activation du projet de création d’un fonds d’investissement maroco-saoudien pour faciliter l’accès des PME marocaines au marché saoudien.

L'Arabie saoudite est le premier partenaire commercial du Maroc dans le monde arabe. La valeur totale des échanges commerciaux bilatéraux s'élevait à 17,2 milliards de dirhams en 2021, selon les dernières données communiquées par le ministère de l'Industrie et du commerce.

La plus grande part des exportations saoudiennes vers le Maroc est constituée de produits pétroliers et parachimiques tels que le polyéthylène, le polypropylène et le PET. De l’autre côté, le Maroc exporte essentiellement vers l’Arabie saoudite des produits agricoles et des produits textiles.