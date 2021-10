© Copyright : DR

Le marché de l’automobile est en hausse: + 3,17% au mois de septembre 2021 par rapport au même mois en 2019. En effet, les derniers indicateurs de l’Association des importateurs des véhicules au Maroc (AIVAM) comptabilisent 13.255 unités écoulées à fin septembre 2021 contre 12.847 à la même période en 2019, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 octobre.

Dans le détail, les ventes des véhicules utilitaires légers (VUL) connaissent une amélioration de 11,23% à fin septembre 2021, soit 1.932 immatriculations contre 1.737 en septembre 2019, et les véhicules particuliers (VP) une légère progression de 1,92%, soit 11.323 unités écoulées à septembre 2021 contre 11.110 à la même période l’an passé.

L’AIVAM révèle également que les ventes de voitures neuves au Maroc enregistrent un bon de 12,64% avec 131.637 véhicules immatriculés à fin septembre 2021 contre 116.863 au même moment en 2019, dont 16.026 VUL vendus contre 12.494 à la même date en 2019 (+28,26%) et 115.611 VP écoulés contre 104.369 à la même période en 2019 (+10,77%).

Au top 3 des marques, Dacia avec 32.747 immatriculations (VP) enregistrées à fin septembre 2021 contre 31.305 à la même période en 2019 (+4,61% et une part de marché de 28,33%), suivie de Renault avec 15.527 VP contre 15.344 à fin septembre 2019 (+1,19% et une part de marché de 13,43%) et Hyundai avec 9.493 VP au neuvième mois de l’année contre 7.249 à la même période l’an passé (+30,96% et une part de marché de 8,21%).

Au top 3 des marques de luxe, Audi avec 2.869 unités écoulées à fin septembre 2021 contre 1.425 à la même date en 2019 (+101,33% et une part de marché de 2,48%), suivie de BMW avec 2.457 ventes VP comptabilisées aux neufs premiers mois de 2021 contre 1.910 (part de marché de 2,13%) et Mercedes avec 1.890 immatriculations à fin septembre 2021 contre 1914 à la même période en 2019 (-1,25% et une part de marché de 1,63%).