Kiosque360. La profession d’agent immobilier aura un rôle important à jouer dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Doter cette profession d’un cadre réglementaire aux normes internationales devient alors une urgence. Cet article est une revue de presse de L’Economiste.

Les agents immobiliers, ainsi que les professionnels de la comptabilité, les notaires, les avocats, les casinos, sont appelés à jouer un rôle de lanceurs d’alertes dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, nous apprend L’Economiste dans sa publication de ce mercredi.

Le quotidien indique que c’est ce que prévoit la loi n°12-18 modifiant et complétant le code pénal et la loi n°43-05, ajoutant aussi que la réglementation de la profession d’agent immobilier n’a pas été vraiment prise au sérieux lorsque l’association représentant cette activité avait déposé une proposition de loi au ministère de l’Habitat, il y a quelques années.

Mais, il faut dire que les choses semblent désormais évoluer dans le bon sens, puisque la réglementation de la profession d’agent immobilier est devenue une urgence dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le dispositif devrait être élargi aux teneurs de titres, aux avocats, aux notaires et aux adouls, ainsi qu’aux casinos, y compris sur internet et à bord des navires, aux établissements de jeux du hasard, agents immobiliers et autres.



Toutefois, L’Economiste fait observer que la profession d’agent immobilier est gangrenée par l’informel, avec notamment des intermédiaires qui ne disposent ni d’identifiant fiscal, ni de siège…

Il va sans dire que la réglementation de cette profession devient une urgence. Et les professionnels prennent les devants. Mohamed Lahlou, président de l’Union régionale des agents immobiliers Casablanca-Settat, cité par L'Économiste, explique que «la profession entend saisir le gouvernement pour le sensibiliser au sujet de cette initiative, de l’urgence d’instaurer enfin un cadre réglementaire pour hisser la profession aux normes internationales». Le quotidien indique que l’entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d’argent devrait accélérer le processus de réglementation de la profession.