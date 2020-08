© Copyright : DR

Kiosque360. La région de l’Oriental digitalise sa promotion touristique à travers un site web disponible dans quatre langues. Un réel atout pour relancer le tourisme.

La pandémie est passée par là, engendrant une crise sans précédent dans le secteur du tourisme, national et international. Les hôteliers qui ont décidé d’ouvrir leurs portes aux touristes peinent à s'en sortir, puisqu'ils sont astreints à un taux de remplissage de 50%.

Mais cette période a aussi été celle de la digitalisation. Les entreprises ont misé sur le web pour développer leurs activités. Et le tourisme ne sera sans doute pas en reste, puisque le CRT de la région de l’Oriental a également choisi la voie du Net pour faire connaître son potentiel touristique.

A travers visitoriental.ma, le CRT met en valeur les atouts de toute une région, comme cela se fait à travers le monde. "Il est temps de recourir à tous les moyens pour bien commercialiser notre région. Le Net et les réseaux sociaux offrent la possibilité de toucher un plus grand nombre de touristes et de bien marketer une destination qui a tout pour être compétitive mais qui a besoin de punch promotionnel", explique Youssef Zaki, président du CRT/ Oriental, au journal L’Economiste.

Le quotidien économique rappelle qu’afin de mener à bien cette nouvelle tâche, le CRT s’est entouré de la Société de développement de Saïdia, de Marchica Med, de la délégation régionale du tourisme, ainsi que des incontournables professionnels du secteur.

Le site est actuellement disponible en quatre langues, à savoir l'arabe, le français, l'espagnol et l'anglais et présente, parmi les atouts les plus intéressants de la région comme Bookez Méditerranée, les golfs de l’Oriental, Beni Snassen, le grand sud... Chaque rubrique est accompagnée de sous-rubriques proposant visites (avec adresses), gites et couverts aux futurs touristes.

La région sera tout à fait capable de relever le défi. Elle compte "une capacité litière de plus de 7.000 lits extensibles, ainsi qu’une infrastructure hôtelière haut de gamme", précise L’Economiste.

Avec sa carte touristique, son carnet de voyage, son dossier de presse, visitoriental.ma est un réel guide touristique en ligne.