Kiosque360. L’AMDL, Agence marocaine du développement de la logistique, est sur plusieurs chantiers pour cette année afin de booster le développement du secteur. Les détails.

Plusieurs résolutions importantes ont été prises lors du récent conseil d’administration de l’AMDL (Agence marocaine du développement de la logistique), rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi 19 février. Consacrée au plan d’action 2020, cette rencontre a permis de débattre de plusieurs autres questions dont, notamment, les contrats relatifs aux zones logistiques et leur adéquation avec les schémas régionaux de développement. On apprend aussi que l’agence se focalisera, en 2020, sur le renforcement de ses partenariats avec les différentes régions dans le but de structurer le secteur logistique au niveau territorial, en particulier à travers la mobilisation du foncier nécessaire et la définition du cadre institutionnel et des mécanismes de financement pour le développement de zones logistiques modernes.

Notons également que, durant l’année passée, outre le lancement du programme de normalisation 2018-2020 et des outils de gestion de la formation dans le secteur, l’AMDL a mené un rapprochement avec plusieurs régions pour intégrer les projets de zones logistiques dans le cadre des plans de développement régionaux. Les Inspirations Eco indique aussi que le principal engagement pris par l’agence concerne la mise en place d’un système de labellisation, avant la fin de ce premier trimestre, pour les opérateurs logistiques appelés à constituer un indicateur de la qualité et du professionnalisme des services logistiques offerts. De même, un programme de normalisation adapté au secteur devra être mis sur pied au cours de cette année.

Soulignons également que l’AMDL a bien avancé sur le programme destiné à l’amélioration des chaînes logistiques des principaux flux de marchandises et au développement des compétences logistiques.