L'Office national des pêches poursuit la digitalisation des enchères dans les halles aux poissons

Une halle aux poissons.

© Copyright : DR

L’Office national des pêches (ONP) a lancé un appel d’offres en vue de fournir et installer le matériel et les équipements nécessaires à la digitalisation des enchères au niveau des halles aux poissons de Dakhla, Boujdour, Tan Tan, Tarfaya, Mohammedia, El Jadida, Essaouira et Larache.

Le processus de digitalisation des enchères dans les halles aux poissons se poursuit. Après Casablanca et Tanger, voici venu le tour des halles aux poissons de Dakhla, Boujdour, Tan Tan, Tarfaya, Mohammedia, El Jadida, Essaouira et Larache. Le projet de digitalisation des enchères des halles aux poissons s’inscrit dans le cadre de la modernisation des prestations rendues aux professionnels du secteur, souligne l’ONP dans le cahier des prescriptions spéciales accompagnant son appel d’offres. La digitalisation des enchères devrait améliorer le processus de commercialisation et contribuer à la valorisation des produits de la pêche. Cela va permettre également d’offrir aux mareyeurs un outil de travail convivial, de sorte à faciliter leur participation à la criée tout en garantissant l’anonymat. Laâyoune: à la découverte de la halle aux poissons, infrastructure dont le dynamisme permet l'essor de toute une Région Selon l’ONP, cette digitalisation aura un impact positif sur le processus de commercialisation en favorisant l’optimisation de la valorisation des captures et l’amélioration de la transparence, la fiabilité et la célérité des transactions commerciales. A cet effet, poursuit la même source, l’ONP envisage de se doter de nouveaux équipements plus performants pour assurer les opérations de pesage et de vente digitalisée dans les meilleures conditions de fiabilité et de productivité. A noter enfin que l’ouverture des plis aura lieu le 16 novembre prochain dans les bureaux de l’office public à Casablanca.

Par Ayoub Khattabi