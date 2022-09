© Copyright : DR

Kiosque360. Un peu plus d’un an après avoir lancé son bouquet e-services, l'Office des changes vient de dresser le bilan de ce dispositif. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

La transformation numérique est l’engagement pris par l’Office des changes. Parmi les initiatives lancées dans ce sens, le Smart, le bouquet e-services opérationnel depuis mars 2020, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 29 septembre, appuyant que ce dispositif qui offre une panoplie de services orientés usagers, a ainsi fêté sa première année, l’occasion de faire un point chiffré.

L’Office des changes a traité 5.339 autorisations via Smart en 2021 contre 2.787 en 2020, et le délai moyen de traitement des demandes est de 13 jours en 2021. Par géolocalisation, 60% des demandes d’autorisations ont été reçues au niveau de Casablanca, 9% à Rabat, 7% à Tanger et 5% à Marrakech.

Par nature d’opérations, 60,7% des demandes sont relatives à des opérations courantes, détaille le journal, précisant que ce taux est en baisse par rapport à 2020. En effet, les opérations courantes couvraient 62,7% des demandes d’autorisation déposées auprès de l’Office des changes. L’année dernière, 21,1% des demandes ont porté sur des opérations en capital contre 18,8% en 2020.

Concernant les télédéclarations des opérations de change, l’Office révèle que 666 opérateurs y ont procédé au titre de l’exercice 2021 contre 517 opérateurs enregistrés en 2020 et 443 en 2019. S’agissant de la Smart Déclaration des ex-MRE, 51% des déclarations en 2021 ont été déposées en ligne. L’Office des change rappelle que «suite à leur retour au Maroc, les MRE sont tenus de déclarer à l’Office leurs biens et avoirs détenus à l’étranger dans un délai ne dépassant pas une année, à compter de la date du changement de la résidence fiscale, et ce, afin de bénéficier des avantages accordés par la loi 63-14».