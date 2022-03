© Copyright : DR

Après la hausse vertigineuse du prix des tomates sur le marché marocain à l’approche du mois du Ramadan, pour atteindre jusqu’à 14 dirhams le kilo en début de semaine, une tendance à la baisse est observée depuis quelques jours sur les différents marchés du Royaume. Comment expliquer cette régression?

Le prix de vente des tomates au détail a connu depuis deux jours une baisse entre 30 et 40% par rapport à la semaine dernière. Selon les données rapportées par la MAP, le kilo de tomates s’est vendu ce dimanche 13 mars sur les marchés de la Région Souss-Massa entre 6 et 9 dirhams. Dans l’Oriental les prix se sont situés entre 8 et 13 dirhams, alors que sur les marchés de la région de Rabat-Salé-Kénitra le kilo de tomates varie entre 8 et 10 dirhams. Cependant, les prix ont pratiquement stagné à Casablanca-Settat pour se situer entre 11 et 12,5 dirhams le kilo.

Cette baisse, qui intervient après les dernières déclarations du porte-parole du gouvernement Mustapha Baitas, qui avait promis jeudi 10 mars 2022, lors d’un point de presse à Rabat, que le gouvernement interviendra pour réduire le prix de cet ingrédient indispensable à la table des Marocains, s’explique notamment par une baisse des quantités de tomates exportées et un durcissement des contrôles sur les marchés de gros.

Contacté par Le360, le président de la Fédération Interprofessionnelle marocaine de production et d’exportation de fruits et légumes (FIFEL), Houcine Aderdour explique que les exportations de tomates marocaines ont été limitées depuis près d’une semaine aux produits et marchés déjà inclus dans le cadre des contrats fermes producteur-exportateur-importateur, afin de répondre aux besoins du marché national et de réguler ses prix. Ainsi de nouveaux acteurs ne pourront prétendre à exporter ce produit durant cette période.

D'un autre côté, un producteur de tomates marocaines, membre d'une importante association d'exportateurs de produits agricoles, explique, interrogé par Le360, que cette baisse des exportations de tomates observée depuis quelques jours concerne principalement les exportations vers des pays d'Afrique.

Selon ce professionnel, les autorités ont, en plus des contrats fermes, durci le contrôle des procédures à l’export, notamment au niveau des certificats sanitaires d’origine, depuis les dernières déclarations de Mustapha Baitas. Le but, selon lui, est de limiter les exportations afin d’augmenter l’offre sur le marché national et de réguler les prix de vente aux consommateurs, grâce au mécanisme de l’offre et de la demande.

Au-delà de la limite des exportations, la baisse observée sur le marché local s’explique aussi par le renforcement des contrôles dans les marchés de gros, afin de limiter la mainmise des spéculateurs, qui font flamber le prix de vente au consommateur final.

«Il y avait une orientation prononcée vers l’exportation, alors que le marché intérieur, n'étant pas rationnel, subit nombre de dysfonctionnements liés à la multiplication des intermédiaires dont la spéculation pèse sur les prix», avait expliqué Mustapha Baitas, assurant que le gouvernement avait engagé des discussions avec les professionnels pour faire baisser le prix des tomates.