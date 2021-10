© Copyright : DR

Kiosque360. Les Très petites et moyennes entreprises représentent près de 74% des effectifs déclarés à la CNSS, d’après le rapport annuel de l’Observatoire marocain de la TPME (OMTPME).

Dans sa livraison de ce vendredi, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au rapport annuel de l’Observatoire marocain de la TPME (OMTPME) au titre de la période 2019-2020. Le journal indique que ledit rapport présente les indicateurs sur les actifs occupés par les entreprises personnes morales actives (EPMA) et les entreprises personnes physiques actives (EPPA) déclarantes auprès de la CNSS durant la période 2017-2020, notamment leur répartition par régions, classes d’effectifs, catégories d’entreprises et sections d’activités, ainsi que des données relatives à la masse salariale.

«Cette analyse concerne 269.627 entreprises affiliées à la CNSS en 2020 ayant déclaré au total de 3.300.000 employés contre 254.895 entreprises et 3.280.000 employés en 2019. L’analyse de la ventilation géographique des emplois fait ressortir que la région Casablanca-Settat a concentré 40,4% des effectifs déclarés en 2020, en recul de 3 points par rapport à 2017. A l’inverse, les régions de Rabat–Salé–Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss-Massa ont vu leurs parts augmenter respectivement de 0,8, 0,9 et 0,5 point sur la même période», poursuit le quotidien.

On note que l’examen de l’évolution des emplois occupés par les EPMA et EPPA sur la période 2017-2020 montre que l’industrie manufacturière est la première pourvoyeuse d’emploi avec une part de 16,1%, un taux en recul d’un point de pourcentage par rapport à 2017. Sur le plan des effectifs, on apprend qu’en 2020, 86,8% des entreprises emploient un effectif ne dépassant pas 10 salariés. «Celles employant entre 11 et 50 salariés représentent 10% de cette population. Quant aux grandes entreprises, occupant plus de 500 personnes, elles totalisent une part limitée à 0,3%. La ventilation de l’emploi par catégorie d’entreprises fait ressortir que les entreprises réalisant moins de 175 millions de dirhams de chiffre d’affaires (CA) emploient 73,7% des effectifs déclarés à la CNSS en 2020», précise le rapport.

Au niveau des microentreprises, cette proportion est de 23,6% contre 21,5% en 2019, et sur les grandes entreprises, elles ont vu leur part baisser de 26,9% à 26,3%. «Cette analyse révèle aussi que les TPME dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 5 ans ont occupé 19,6% du total des emplois déclarés en 2020, en baisse de 1,1 point par rapport à 2019. Cette proportion est de 1,1% pour les grandes entreprises, soit un recul de 0,4 point. L’analyse croisée du nombre d’emplois par section d’activités et par région révèle que les activités de services administratifs et de soutien concentre le plus grand nombre d’emplois dans la région Casablanca-Settat, soit près de 22% du nombre total des salariés déclarés au niveau de cette région», poursuit le rapport.

En 2020, la masse salariale globale s’élève à 149,8 milliards de dirhams, et sa ventilation par classe d’effectifs fait ressortir que 37,3% du total de la masse salariale sont comptabilisés par les entreprises employant plus de 500 personnes. De même, les entreprises employant entre 101 et 500 personnes se placent au 2e rang (24,9%), suivies des entreprises ayant un effectif compris entre 11 et 50 personnes (15,9%).