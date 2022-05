Fatima-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale.

© Copyright : DR

Les recettes touristiques se sont élevées à 9,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2022, en hausse de 80% par rapport à la même période de l'année écoulée, a indiqué hier, lundi 16 mai 2022, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Cette évolution confirme une reprise du secteur, a indique Fatim-Zahra Ammor, qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants sur «les mesures prises en faveur du secteur du tourisme», présentée par le groupe istiqlalien de l'unité et de l’égalitarisme, ajoutant que les exportations de l’artisanat ont affiché, quant à elles, une hausse de 25% durant la même période.

Concernant l’économie sociale et solidaire, le ministère œuvre au renforcement du cadre légal et réglementaire et la création de pôles régionaux, a-t-elle souligné.

Fatim-Zahra Ammor a, en outre, mis en avant les différentes mesures prises pour la relance du secteur du tourisme, notamment le lancement d'un plan d'urgence de 2 MMDH, le versement de l’indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams, avant Aid Al Fitr, pour l’ensemble des employés du secteur, les transporteurs touristiques et les restaurants classés et le report du remboursement des échéances des crédits bancaires des entreprises touristiques.

De même, le ministère a reçu 781 demandes de rénovation des établissements hôteliers, lesquelles seront traitées dans les prochains jours, a-t-elle fait savoir, rappelant, également, le déploiement d'une grande campagne de publicité et de marketing pour relancer le secteur, avec comme objectif de doubler le nombre d'arrivées à horizon 2030.

Quant au secteur de l’artisanat, Fatim-Zahra Ammor a affirmé que le ministère menait un travail structurant, à travers le renforcement du cadre légal et réglementaire relatif aux activités artisanales et à la couverture médicale, et la mise en place de la plateforme du registre national de l’artisanat qui organise 172 métiers, notant, dans ce sens, que 96.000 professionnels y sont inscrits.

En réponse à une autre question relative à l’investissement touristique, Fatim-Zahra Ammor a indiqué que son département avait réorienté les interventions de la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) vers des investissements touristiques qui répondent davantage aux exigences des touristes, en exploitant une étude réalisée par l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) sur les attentes des touristes marocains et étrangers.

Parmi les programmes importants visant à encourager l’investissement, la ministre a cité des subventions incitatives à la création de petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur touristique et l'appui financier de l'État, d'une enveloppe globale de 1 MMDH, pour la rénovation des établissements d'hébergement touristique.

Sur un autre volet, la nouvelle charte de l’investissement, dont les grandes lignes ont été présentées devant le roi Mohammed VI, permettra une reprise économique durable et inclusive, a affirmé Ammor, notant que le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement permettra d'obtenir le soutien nécessaire pour financer et accompagner l'investissement.

Le taux d'occupation des établissements hôteliers classés n’était que de 50% avant la crise liée au Covid-19, a expliqué la ministre, qui a ajouté qu'afin d’augmenter ce taux, le ministère a mis en place des campagnes de communication en partenariat avec des compagnies aériennes et des agences de voyage internationales.