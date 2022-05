Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

© Copyright : MAP

Kiosque360. La vision de la ministre du tourisme est fixée. Fatima-Zahra Ammor qui profite du contexte actuel de relance du tourisme, projette de doubler le nombre d’arrivées à l’horizon 2030. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inscriptions ECO.

En matière de tourisme, le Maroc se remet à rêver. Dans un contexte de relance du secteur après plusieurs mois de marasme, les ambitions sont clairement affichées. Comme le rapporte Les Inspirations ECO, dans son édition du 12 mai, Fatima-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a annoncé, mardi, son ambition de doubler le nombre d’arrivées à l’horizon 2030 pour la destination Maroc. Le quotidien indique que la ministre a présenté sa vision lors d'une séance de travail tenue avec les professionnels de la Confédération nationale du tourisme (CNT), en présence des directeurs généraux de l’ONMT et de la SMIT.

Le journal n'omet de rappeler que le tourisme national a été touché de plein fouet par la crise sanitaire, sachant que le secteur avait connu, avant le Covid-19, une nette évolution en termes d’arrivées, de nuitées et de recettes en devises. Et de préciser de 9,37 millions en 2012, les arrivées ont enregistré une progression continue pour atteindre 12,93 millions en 2019 au même titre que les nuitées qui sont passées de 17,56 millions à 25,24 durant la période précitées. De quoi impacter positivement les recettes en devises qui avaient atteint 78,7 milliards de dirhams en 2019 contre 57,8 milliards de dirhams en 2012.



Aujourd'hui, les perspectives de la relance touristique sont positives. Elles seraient meilleures avec la levée attendue de la barrière au voyage du test PCR de moins de 48 h avant l'embarquement. Les Inspirations ECO évoque également les problématiques des opérateurs de la Confédération nationale du tourisme. Elles sont de deux sortes: Il y a l’aérien qui conditionne la proposition de valeur touristique et l’attractivité de la destination Maroc. Il y a également le manque de ressources qualifiées en raison de la perte d’attractivité du secteur en matière de ressources humaines qui sera problématique dans la perspective de l'accroissement de la demande qu'est amené à connaitre le secteur prochainement.

«Un plan d’action est prévu visant à repositionner l’employabilité et à favoriser la rétention des bons profils», mais sera-t-il mis en place à temps pour répondre aux flux à venir. En attendant, les professionnels ont, selon le journal, été sensibilisés à l’importance de développer les offres loisirs et animation, afin de capter davantage de touristes, notamment nationaux. Ces offres viendront compléter les efforts de promotion déployés par l’ONMT et favoriser, à court terme, une croissance sur de nouveaux marchés.