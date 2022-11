© Copyright : DR

Kiosque360. Lancé en 2015, le programme de développement des provinces du Sud dépasse toutes les prévisions. L’investissement est passé de 77 milliards à 81,4 milliards de dirhams. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Dans les provinces du Sud, l’heure est aux grands projets structurants et les programmes de développement avancent plus vite que prévu. Le constat est de l’Economiste, qui dresse le bilan du modèle de développement lancé en 2015 au Sahara par le roi Mohammed VI, dans son éditions du 7 novembre.

Le montant initial de 77 milliards de dirhams a ainsi été dépassé. Il atteint désormais 81,4 milliards de dirhams. Le programme comprend près de 726 projets importants. «Le bilan à fin août dernier fait état de 287 projets achevés», lit-on. Le coût total de ces chantiers est de 17,7 milliards de dirhams. «328 autres sont en cours de réalisation pour un montant de 61,82 milliards de dirhams», indique L’Economiste.

Cet ambitieux programme vise, entre autres, le renforcement des infrastructures, l’amélioration de l’offre de moyens de transport (terrestre, aérien et maritime) et l’accès aux services de base, ainsi que le développement des énergies renouvelables. La stratégie de développement prévoit également l’encouragement de l’investissement privé, la valorisation des richesses naturelles et la promotion de la culture hassanie.

Parmi les grands projets structurants en cours de réalisation, le quotidien cite le parc solaire et éolien de 150.000 hectares dans la région de Guelmim-Oued Noun. Le projet devrait drainer un investissement important et générer à terme 2.000 emplois. En plus du foncier mobilisé pour le projet du britannique Xlinks, «la région a bénéficié d’une superficie supplémentaire de 115 ha en 2021 pour réaliser 12 projets destinés principalement aux secteurs de l’agro-industrie et de l’industrie», souligne le journal. Ceci, pour un investissement de 866,5 millions de dirhams et 1.145 emplois.

Autre projet, la voie express Tiznit-Dakhla qui en est à sa dernière ligne droite. Son taux de réalisation a dépassé 78%. Le coût de ce chantier est de 8,4 milliards de dirhams. Le projet consiste à doubler et élargir la route nationale n°1 sur une longueur de 1.055 kilomètres. Il englobe également la réalisation de 13 grands ouvrages d’art et le dédoublement de trois ouvrages d’art existants. La voie express Tiznit-Dakhla bénéficiera à une population estimée de 2,2 millions d’habitants répartis sur 10 provinces.