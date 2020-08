© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce lundi 17 août 2020, l’Union générale des entreprises et professions (UGEP) attire l’attention sur ce qu’elle qualifie d’«inégalité flagrante» caractérisant le régime d’octroi des bourses sociales d’études. Les détails.

L’Union générale des entreprises et professions (UGEP) rappelle que l’octroi des bourses sociales d’études est basé sur le critère des revenus des parents: si l'un des parents est assujetti à l’impôt, il est considéré comme non nécessiteux et de ce fait, ses enfants sont non éligibles à la bourse sociale d’études.

«Sur cette base, toute personne inscrite sous le régime de l’auto-entrepreneur, quelle que soit sa situation sociale, voit ses enfants devenir non éligibles à la bourse sociale d’études», souligne l’UGEP dans son communiqué.

Cette situation inéquitable soulève la question de la nécessité de revoir en profondeur le régime de l’auto-entrepreneur qui se doit d’être une des voies de sorties du secteur de l’informel, ajoute la même source.



Dans son communiqué, l’UGEP lance un appel au gouvernement, l’invitant à «trouver de toute urgence une solution à cette question d’octroi des bourses sociales d’études, sans discriminer les enfants des auto-entrepreneurs, pour ne pas alourdir les charges de cette population qui souffre énormément des conséquences de la pandémie de Covid-19».