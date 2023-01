© Copyright : MAP

Dans un texte publié sur LinkedIn, la ministre de l’Energie se félicite des choix faits par le Maroc sur la voie de la sécurisation de sa souveraineté énergétique. Elle revient sur les circonstances ayant entouré la première sortie du Maroc sur le marché international du GNL suite à l’arrêt, en novembre 2021, des livraisons de gaz algérien.

«Une nation perd des approvisionnements énergétiques essentiels et cherche des alternatives, en équilibrant ses besoins à court terme avec des objectifs de durabilité à plus long terme. La plupart penseraient que cela fait référence à un pays européen après la guerre russo-ukrainienne de 2022. Mais cela décrit également le Royaume du Maroc, qui a réussi à répondre à ses besoins de développement sans faire dérailler le programme de durabilité, tout en renforçant la sécurité énergétique», écrit la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, au début d'un texte posté sur le réseau Linkedin.



Rappelant l’épisode de l’arrêt des livraisons de gaz algérien via le gazoduc Maghreb-Europe, Benali note que le Maroc «aurait pu emprunter la voie irréversible du rééquipement du système énergétique pour combler le vide avec des carburants bon marché et polluants». Au lieu de cela, le 1er novembre, poursuit-elle, le royaume a rejoint les résolutions de la COP-26 à Glasgow pour aller au-delà du charbon.

«Le pays, comme d'autres, se remettait encore des ondes de choc économiques du Covid et a transformé ce nouveau défi en opportunité. Quelques semaines avant l'entrée des troupes russes en Ukraine, nous avions mis en place une feuille de route pour la sécurité énergétique. Cela comprenait un accès durable accéléré au marché international du gaz naturel liquéfié (GNL) pour décarboniser les industries et remédier à l'intermittence des énergies renouvelables. Après tout, le GNL a été créé pour transcender les frontières et diversifier les approvisionnements loin du gazoduc qui, parfois, pourrait être utilisé comme une arme politique», souligne la ministre.



Alors que certains ont remis en question le timing de l'entrée du Maroc sur un marché du GNL tendu qui, à leurs yeux, exacerberait la crise énergétique, Leila Benali affirme que cette entrée «a été une étape cruciale pour restaurer la confiance des citoyens, des investisseurs et des partenaires des deux côtés de la Méditerranée, avec une transition énergétique, économique et sociale juste et éclairée».

«Je me souviens qu'en novembre 2021, j'avais cité l'Ukraine en exemple: craignant de dépendre des approvisionnements de la Russie, Kiev avait inversé les pipelines avec ses voisins pour accéder au marché du GNL. Dans ce contexte d'incertitude, nous avons également découplé l'offre des infrastructures. Nous augmentons la sécurité, la durabilité et la flexibilité du système en permettant davantage d'énergies renouvelables, en recherchant plus d'efficacité et en augmentant l'intégration avec les marchés mondiaux», ajoute la ministre de l’Energie.

Confiance

Un environnement mondial difficile rend également une économie durable éclairée encore plus critique, soutient Benali. «Lors d'un voyage à Berlin en avril, j'ai été incrédule lorsque j'ai exprimé un plafond de coût d'équilibre de 2 dollars par kg pour l'hydrogène et mis l'accent sur l'économie par rapport aux conceptions de couleur verte, bleue ou rose. Ensuite, nous avons reçu des offres privées pour de l'hydrogène vert produit à moins de 1,8 dollar le kg», note la même source.

Evoquant les incitations «Hydrogen shot» de la loi de juillet 2022 sur la réduction de l'inflation qui ciblent 1 dollar par kg d'ici 2031, Benali estime que «c'est très positif». Alors que certains lèvent les interdictions de fracturation hydraulique, relancent le charbon et fixent arbitrairement les prix des externalités, poursuit-elle, les politiciens et les dirigeants doivent s'assurer que l’argent des contribuables ne soit pas utilisé pour encourager de nouvelles bulles qui génèrent des rendements négatifs pour la société, des actifs bloqués ou des faillites.



«Nos actions unilatérales, bilatérales et multilatérales doivent être cohérentes. Alors que nous examinons le thème de la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (UNEA-6), l'appel à revigorer le multilatéralisme pour surmonter les multiples crises qui mettent en danger la viabilité de la vie sur terre est plus pressant que jamais. Il doit être entendu et appuyé par des décisions éclairées», insiste Leila Benali.

Et de conclure: «Si les institutions financières et le secteur privé disent qu'avec les bonnes économies d'échelle et les bonnes incitations, des investissements correctement structurés et le bon équilibre entre adaptation et atténuation, nous pouvons avancer ensemble vers une transition juste, informée, abordable et bancable, pourquoi nous ne faisons que ça? Pour restaurer et nourrir la confiance. C'est mon souhait pour 2023».