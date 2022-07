© Copyright : AFP

La sortie du Maroc sur le marché international du Gaz naturel liquéfié (GNL) n’a pas révélé tous ses secrets. Le ministère de tutelle ne s’est toujours pas prononcé sur les détails de l’opération qui, selon les médias espagnols, a bénéficié de l’intermédiation de la compagnie d’électricité allemande RWE.

«Avec nos partenaires, nous travaillons dans ce dossier dans la sérénité, en toute transparence», a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines, la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, face aux parlementaires et journalistes qui espéraient avoir plus de détails sur le contrat d’achat du Gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché international.

Aux dernières nouvelles, des médias espagnols nous informent que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), ne disposant pas d’une certification pour s’approvisionner en GNL à l’international, a dû faire appel aux services de la compagnie d’électricité allemande RWE pour garantir l’achat du gaz acheminé via le Gazoduc Maghreb-Europe jusqu’aux deux centrales thermiques de Tahaddart et Aïn Beni Mathar.

L’allemand RWE est venu au secours de l’ONEE du fait des difficultés rencontrées par le Maroc pour mener à bien les démarches nécessaires permettant à l'Office d'obtenir la certification pour assurer la commercialisation, étape essentielle pour pouvoir acquérir du GNL sur les marchés internationaux, rapporte le journal espagnol Merca2.

L’ONEE, poursuit la même source, a sollicité les autorités espagnoles, il y a quelques semaines, hésitant entre deux choix: créer sa propre filiale de distribution en Espagne ou signer des accords avec une entreprise existante. L'Office public a finalement décidé d'engager le processus pour créer une nouvelle entité en Espagne. Le processus est actuellement en cours, l’ONEE a confié au cabinet conseil Big Four une étude sur l’impact de cette démarche sur les plans fiscal, commercial et financier.



L’implication de RWE dans le processus d’achat du GNL par le Maroc a suscité une certaine indignation en Allemagne alors que Berlin venait de relever le niveau d'alarme de son plan d'urgence, lançant la deuxième phase de celui-ci en raison de la possibilité que Gazprom ne reprenne pas le flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1, note la même source.

«C'est du jamais vu qu'on dise aux entreprises et aux familles de se préparer au rationnement tout en assurant l'approvisionnement d'un pays non européen qui n'est même pas membre de l'Otan», souligne Merca2, citant des sources diplomatiques qui attribuent le deal ONEE-RWE à des pressions relevant de l'Alliance atlantique.