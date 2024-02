Le tramway de Rabat prépare sa transition vers l’énergie solaire

Rabat région mobilité (RRM), l’institution chargée, entre autres, de la gestion du tramway de Rabat est en passe de pousser plus loin son engagement vert. Même si le tramway est un mode de transport écologique qui n’émet pas de gaz à effet de serre, le gestionnaire entend faire baisser davantage sa facture électrique (25 millions de dirhams par an). Ceci, en alimentant le tramway avec de l’énergie verte photovoltaïque qui sera produite à partir de fermes solaires urbaines, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 28 février.

«L’étude de faisabilité du projet est en cours. RRM attend sa finalisation pour lancer l’appel d’offres devant désigner l’entreprise qui l’accompagnera dans la réalisation du projet dont l’entrée en service est prévue dans deux ans», lit-on.

Citant Nadir Yacoubi, directeur général de RRM, le quotidien explique que ce projet permettra, d’une part, de réduire la facture électrique du tramway et de renforcer le business model du gestionnaire. D’autre part, il contribuer à la transition énergétique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de mobilité urbaine durable que vient de finaliser RRM. Une feuille de route qui va engager et impacter l’avenir des villes de Rabat, Salé, Skhirat et Temara pour les 15 années à venir, en traçant des trajectoires salutaires en matière de planification, d’organisation de la mobilité des personnes et des marchandises à cet horizon.

«C’est une feuille de route qui a ratissé très large et a pris deux ans pour être préparée. Elle a fait l’objet d’un travail de co-construction qu’il faut saluer grâce aux passerelles qu’on a pu établir avec tous les acteurs de l’écosystème de la mobilité urbaine, notamment: l’ONCF, la SNTL, le monde universitaire, le monde de la recherche, la société civile», relève Yacoubi.