Flambée des prix, pénurie, baisse de la demande… Le secteur du BTP souffre depuis plusieurs mois des effets de la hausse des prix des matériaux de construction sur les marchés internationaux. Compte-rendu en images.

Les professionnels de la construction subissent depuis quelques mois déjà, une flambée des cours et une pénurie de plusieurs matières premières essentielles au BTP, comme le verre, l’aluminium et le béton.

«Le prix des différents matériaux de construction a flambé une première fois durant la crise sanitaire puis une deuxième fois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a même une pénurie sur certains produits, comme le verre», indique Kamal Hamadi, un menuisier spécialisé dans l'aluminium à Casablanca, interrogé par Le360.

Ainsi la barre d’aluminium qui se vendait entre 430 et 450 dirhams avant la crise, se vend aujourd’hui jusqu’à 700 dirhams. Le fer est passé quant à lui de 7 dirhams à 13 dirhams le kilo. Le prix du ciment a augmenté pour sa part de 4 dirhams alors que le plâtre a connu une hausse de 3 dirhams le kilo.

«Le prix des briques de constructions qui ne dépassait pas 1,5 dirhams avant la crise, a atteint les 2 dirhams actuellement et on s’attend à une nouvelle hausse durant les prochains jours», souligne un autre professionnel.

Certains produits ont connu une hausse beaucoup plus importante: c’est le cas des vitres en verre qui a augmenté de plus de 180%. Le m2 de vitres en verre, qui se vendait à 90 dirhams, a dépassé aujourd’hui les 260 dirhams.

«Nous avons signé des contrats avec des clients quand le prix du verre était encore stable, depuis la flambée nous nous sommes retrouvé pris au piège et nous savons plus comment gérer la situation», regrette un vendeur de vitres en verre, rencontré sur les lieux, qui témoigne aussi du fait que les clients se font de plus en plus rare depuis la hausse des prix.

Selon les professionnels, plusieurs facteurs expliquent ces hausses successives: la flambée des cours des matières premières sur les marchés internationaux, à cause de l’augmentation de la demande et la baisse de l’offre, la cherté du coût du transport et du carburant, et l’impact de tensions régionales.