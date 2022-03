Hausse des prix des matériaux de construction: les résultats de l’enquête menée par le ministère de l’Industrie

La filière BTP est confrontée à une pénurie des matériaux de construction et à une hausse des prix.

Une note diffusée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, dont Le360 détient une copie, dévoile les résultats d’une enquête menée sur l’évolution inquiétante des prix des matériaux de construction et ceux utilisés dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP).

L’enquête de terrain menée par les services extérieurs du ministère de l’Industrie et du Commerce a permis de mesurer la variation sur le marché local des prix des matériaux de construction et ceux utilisés dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP). Les résultats de cette enquête laissent constater que les prix de la majorité de ces produits ont connu une hausse à deux chiffres. © Copyright : DR Certains produits ont connu une hausse plus importante que d’autres, à savoir le verre (+189%), le cuivre (+61%), l’aluminium (+51%), l’inox (+39%), les câbles électriques (+32%), le bois (+25%) et le fer à béton (+19%). Envolée du prix de l’acier et reprise de la demande: en 2021, Sonasid a renoué avec la croissance D’autres produits ont connu une légère hausse. C’est le cas des briques, du ciment, du béton et de la céramique. Ces hausses se justifient principalement par la combinaison de plusieurs facteurs, souligne le ministère de l’Industrie dans sa note. Celle-ci évoque, entre autres, la flambée des prix des matières premières à l'échelle internationale, la croissance exorbitante du coût du transport et du carburant, le renchérissement des coûts de production et l’impact des tensions régionales. Par ailleurs, certains produits ont vu leur prix se stabiliser, voire même baisser dans certains cas, notamment la peinture (-4%), en lien avec l’interdiction des jetons.

Par Wadie El Mouden