La banque vient d'accorder un prêt supplémentaire de 100 millions d'euros à la société Nador West Med.

Dans sa livraison du 14 décembre, Aujourd’hui Le Maroc rapporte que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’accorder un prêt supplémentaire de 100 millions d’euros à la société Nador West Med.

Ce prêt correspond à une deuxième et nouvelle tranche accordée par la BERD et ce dans le cadre du financement initial de 200 millions d’euros signé en 2015 pour ledit projet. La banque souligne que le port de Nador West Med s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement plus large de la région de l’Oriental et contribuera de manière directe à réduire les disparités régionales et à appuyer le développement économique de la région tout en améliorant son accès aux infrastructures.

La même source poursuit en faisant remarquer que le nouveau financement permettra de libérer le potentiel économique de la région de l’Oriental dans la mesure où le port attirera des investissements directs étrangers (IDE). La banque explique aussi que ce port favorisera le développement des marchés, constituera une source directe d’opportunités d’investissement dans le secteur privé grâce à l’exploitation des terminaux portuaires et encouragera la création d’industries locales.



BERDrévèle également que la BERD propose un programme de Coopération technique (CT) d’un million d’euros pour identifier le rôle que le port pourrait jouer dans la chaîne de valeur de l’hydrogène. Cette enveloppe permettra également de soutenir Nador West Med dans le cadre du passage de la phase de construction à la phase d’exploitation. Il est aussi question de mettre en œuvre une initiative de développement des compétences dans le secteur industrialo-portuaire.