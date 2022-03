Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Sadiki, a visité hier, dimanche 27 mars 2022, à Taourirt, une unité de valorisation des fruits et légumes spécialisée dans la surgélation et la réfrigération des produits agricoles destinés à l’export.

Accompagné du gouverneur de la province de Guercif, Hassan Belmahi, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a visité, dimanche 27 mars 2022, une unité de valorisation des fruits et légumes spécialisée dans la surgélation et la réfrigération des produits agricoles destinés à l’export, notamment les abricots, fraises, figues et certains légumes.

D’un investissement de 93 millions de dirhams, cette unité est installée sur une superficie de 100.000 m2 dont 22.000 m2 couverts. Elle dispose d’une capacité de production de 240 tonnes par jour et emploie 120 personnes permanentes, en plus du personnel saisonnier.

En plus des agréments de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), cette unité dispose du certificat ISO 22000 et BRC et exporte les produits agricoles surgelés vers le marché européen.

Dans une déclaration pour Le360, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a souligné avoir procédé dimanche à l’inauguration et au lancement de projets de développement agricole dans les provinces de Guercif et de Taourirt.

Ces projets, a-t-il détaillé, s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la formation professionnelle agricole pour une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, qui constitue un des objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030.