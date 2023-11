Le Maroc bientôt doté d’une Zone de prospérité postale

Le projet de PPZ est une initiative du Comité consultatif de l’Union postale universelle (UPU) qui vise l’élargissement du secteur postal à des opérateurs autres que les administrations postales (intégrateurs, expressistes, e-commerçants, etc.), et ce, à travers l’installation d’un centre postal de stockage et de traitement dédié, explique l’ADII dans un communiqué.

Ce concept a pour objectif de combiner les atouts du système postal international avec les opportunités offertes par les zones franches (appelées au Maroc «Zones d’accélération industrielle») afin de surmonter les défis liés à la parcellisation des échanges et à la croissance exponentielle du commerce électronique, ajoute la même source.

Le projet de PPZ au Maroc, précise l’ADII, sera dédié aux envois destinés à être expédiés au centre national de dédouanement postal de Casablanca, pour être dédouanés et introduits dans le système postal. Par ailleurs, le projet ambitionne de transformer le Maroc en un hub régional de commerce électronique transfrontalier.