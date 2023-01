© Copyright : DR

Après une progression de 1,3% en 2022, le Haut-Commissariat au Plan projette une croissance de 3,3% pour l’économie nationale en 2023, dans un contexte international toujours incertain.

Dans son budget économique prévisionnel de 2023 présenté jeudi 12 janvier 2023, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) table sur une croissance de 3,3% du PIB national dans un environnement international «fort contraignant marqué par la poursuite des tensions géopolitiques et par le maintien des prix à des niveaux élevés».

«Le retard pluviométrique et les retombées de la sécheresse sévère de la campagne précédente attestent d’un début difficile de la campagne agricole 2022-2023. Néanmoins, les dernières pluies du mois de décembre devraient bénéficier aux cultures pluviales et au cheptel», explique l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi.

La demande intérieure continuerait d'être le principal moteur de la croissance économique nationale en 2023, avec une contribution au PIB plus importante qu’en 2022. Quant à la demande extérieure nette, sa contribution à la croissance du PIB devrait rester négative en 2023.

Prévoyant un ralentissement du volume du commerce mondial qui n'augmentera que de 1,6% après 4% en 2022, le HCP estime que la demande mondiale adressée au Maroc devrait afficher une baisse de son rythme d’accroissement passant à 3,2% en 2023 contre 7,6% en 2022. Toutefois, le HCP s’attend à un maintien des transferts des MRE et à une légère hausse des recettes de voyages et des IDE par rapport à 2022.

Pour ce qui est de l’investissement, les analystes du HCP estiment que l’investissement brut resterait modéré et sa part dans le PIB ne dépasserait pas 31,5%. «Les nouvelles modifications des prélèvements de l’impôt sur les sociétés, l’élargissement de l’assiette fiscale et la poursuite de la politique de resserrement monétaire pousseraient les entreprises à modérer leur mouvement de constitution de stocks et d’investissement en 2023», explique-t-on.

L’inflation mesurée par l’évolution de l’indice des prix à la consommation a connu une hausse remarquable de 6,7% en 2022 au lieu de 1,6% en moyenne durant la période 2015-2020. Selon le HCP, les prix intérieurs connaîtraient en 2023 une légère augmentation en lien avec la baisse des pressions sur les matières premières à l’échelle mondiale. Ainsi l’inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB, devrait se situer à 1,9% au lieu de 5% attendu en 2022.