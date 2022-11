© Copyright : DR

Le Groupe OCP, Bioline by InVivo, Agrorobótica et un exploitant agricole sélectionné du Brésil viennent de lancer un projet commun pour une agriculture régénératrice et durable et la séquestration du carbone dans le sol.

Premier producteur mondial d’engrais phosphatés, le groupe OCP annonce, ce mardi 22 novembre 2022, un partenariat avec la coopérative d’agriculteurs Bioline by Invivo et de la société agritech Agrorobótica, pour un projet de culture et de certification carbone dans le Matto Grosso, une région à vocation agricole et d'élevage, qui produit l’essentiel de la céréaliculture et des produits carnés au Brésil.

L’exploitant agricole sélectionné a été l’une des premières sociétés agricoles brésiliennes à avoir adopté de nouvelles technologies dans l’agriculture, indique le groupe OCP dans un communiqué, qui précise que le projet couvrira, dans un premier temps, des zones de culture de coton, de soja et de maïs, représentatives de l’agriculture brésilienne.

«Le projet émane d’une conviction partagée, selon laquelle la santé des sols est essentielle pour la préservation de l’environnement, la sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone. Ce projet n’est que le début d’une collaboration plus large entre le Groupe OCP, Bioline et Agrorobótica», précise le communiqué de l'OCP.

Ce partenariat permettra d'encourager des pratiques agricoles régénératives, pour améliorer le rendement et la qualité des sols, grâce à des solutions digitales personnalisées et adaptées aux cultures. Pour y parvenir, le projet appliquera l’outil d’analyse des sols piloté par l’Intelligence Artificielle d’Agrorobótica, pour en «mesurer et vérifier la teneur en carbone» ainsi que le «potentiel de séquestration».

Des pratiques qui permettent entre autres, selon le communiqué du groupe, de «renforcer la capacité de séquestration du carbone dans le sol», tout «en améliorant sa santé et sa fertilité», ce qui permet de «réduire les émissions de dioxyde de carbone», de «soutenir la sécurité alimentaire» et de «contribuer à augmenter les revenus des agriculteurs». Les crédits Carbone générés par ce projet constituent une précieuse source de revenus pour l’agriculteur, affirme le communiqué de l'OCP.

Selon le groupe OCP, «les crédits Carbone seront aussi mis en avant par le groupe OCP pour atteindre ses propres objectifs de neutralité carbone à horizon 2040. Ce partenariat est un premier pas du Groupe OCP vers la séquestration du carbone, reflétant sa stratégie visant à mener une transformation durable de l’agriculture et à encourager des pratiques innovantes pour améliorer les rendements et la qualité des sols».

Et pour Hanane Mourchid, qui occupe le poste de Chief Sustainability Officer auprès du premier producteur mondial d’engrais phosphatés, «le Groupe OCP promeut les pratiques agricoles régénératives au Brésil, en Afrique et dans de nombreuses régions du monde en soutenant les agriculteurs par la formation, en déployant l’approche 4R et en encourageant l’innovation. Ce projet à grande échelle créera un nouveau revenu pour nos agriculteurs en les récompensant de leurs efforts pour contribuer à l’action climatique mondiale. Le projet est un moyen concret d’explorer le potentiel de l’agriculture en tant que puits de carbone naturel et contribuera à atteindre les objectifs de l’accord de Paris».