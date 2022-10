© Copyright : DR

Kiosque360. Le Groupe OCP a inauguré, mardi dernier, dans la ville de Kaduna, au nord du Nigeria, sa première usine ultramoderne de blending d’engrais en Afrique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

C’est dans le chef-lieu politique du nord du Nigeria, et plus précisément dans l’Etat de Kaduna, frontalier du Niger, que le Groupe OCP (Office chérifien des phosphates) a inauguré, mardi dernier, sa première usine ultramoderne de blending d’engrais sur le continent à Kaduna, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition du vendredi 21 octobre.

D’importantes personnalités ont assisté à la cérémonie d’inauguration dont côté marocain, Mohamed Anouar Jamali, DG de OCP Africa, Mohamed Hettiti, vice-président Afrique de l'Ouest et DG de OCP Africa-Nigeria, ainsi que des cadres de la représentation de l'OCP au Nigeria. Côté nigérian, Nasir Ahmad El-Rufai, gouverneur de l'État de Kaduna, entouré de plusieurs dignitaires et personnalités locales, était présent.

Cette nouvelle et importante infrastructure industrielle de l’OCP au Nigéria s’étend, selon Al Ahdath, sur une superficie de 10 hectares, et comprend, en plus d’une «unité de blending d'une capacité de production de 120 tonnes par heure, une unité de stockage de 25.000 tonnes, un centre de formation moderne dédié aux différents partenaires, un laboratoire équipé des dernières technologies pour l’analyse de la qualité des sols et une ferme modèle pour la réalisation des essais agronomiques et la formation des fermiers».

Pour rappel, l’Etat de Kaduna, en plus d’abriter la plus grande académie militaire où est formée l’élite de l’armée nigériane, est un hub économique où l’on retrouve des industries textiles et automobiles, ainsi qu’ une raffinerie de pétrole.

Al Ahdath ajoute que dans son intervention lors de la cérémonie d’inauguration, Mohamed Anouar Jamali, DG d’ OCP Africa, a indiqué que «cette installation n'a pas pour seul objectif la production des engrais, mais aussi d'avoir un impact profond sur la chaîne de valeur agricole du Nigera», ajoutant qu’«OCP Africa s'engage à contribuer à la transformation du système alimentaire sur le continent, dans lequel le Nigéria représente un pôle stratégique» pour le Groupe OCP.