Le fructueux déplacement du roi Mohammed VI à Abou Dhabi vu par RFI

«Cela faisait plusieurs années que le souverain marocain ne s’était pas rendu en visite officielle à l’étranger, mais il n’aura pas fait le déplacement pour rien. De nombreuses promesses d’accords de coopération économique ont été signés aux EAU». C’est ainsi que la chaîne française RFI (Radio France International) a commenté la visite officielle effectuée par le roi Mohammed VI à Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis.

«Parade triomphale de la patrouille aérienne, cortège escorté par de prestigieux cavaliers… L’accueil réservé à Mohammed VI par son homologue émirien Mohammed ben Zayed aura été à la hauteur des accords et promesses d’accords signés à Abou Dhabi par les deux hommes», lit-on. Accompagnés d’une grande délégation de ministres, de conseillers et d’officiels, le Souverain et président des Emirats arabes unis y ont tracé les contours d’une coopération économique majeure et des investissements des Émirats sur un large pan de l’économie du royaume.

Transport ferroviaire, avec notamment une priorité donnée à la création d’une ligne de TGV de Kénitra à Marrakech, développements des aéroports comme celui de Casablanca ou celui de Dakhla au Sahara occidental, mais aussi des ports à Nador ou Dakhla, énumère Radio France International. Les mémorandums d’accords signés portent également sur l’immobilier, le tourisme, les énergies – ce qui représente un vaste marché en devenir au Maroc – ou encore l’éducation, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau. «Ces annonces arrivent alors que le Maroc a fait du développement économique du royaume sa priorité d’ici 2030, année de la Coupe du monde de football organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal», note-t-on.