Le coût du crédit pénalise les entreprises

Durant le dernier trimestre de 2023, les taux d’intérêt pratiqués par les banques ont atteint 5,42%. Ce qui représente une hausse de 6 points de base sur un trimestre et de 102 points de base (pbs) sur un an. «Il s’agit d’un niveau record depuis au moins l’année 2019», constate le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du 13 février.

«Selon les derniers chiffres de Bank Al-Maghrib, le taux débiteur au titre du quatrième trimestre de 2023 a augmenté, surtout pour les grandes entreprises. Il a atteint 5,25%, soit une hausse de 20 pbs sur un trimestre et de 106 pbs par rapport de la même période de 2022», lit-on.

Concernant les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), le taux est de 5,70%. Il se situe dans les trois niveaux les plus élevés de ces cinq dernières années, même s’il est en baisse de 5 pbs comparé au troisième trimestre de 2023.

«Les taux ne cessent de grimper pour les facilités de trésorerie. Ils ont atteint 5,37% au quatrième trimestre de 2023, soit une hausse de 102 points de base sur un an et de 5 pbs en glissement trimestriel», écrit le quotidien.

Concernant les crédits à l’équipement, au quatrième trimestre, le taux a baissé à 4,91% Cependant, il se situe à des niveaux parmi les plus élevés de ces dernières années. «Pour rappel, Bank Al-Maghrib mène, depuis juin 2006, une enquête sur les taux débiteurs pratiqués par les banques. Cette enquête renseigne sur le volume des crédits accordés à la clientèle, ainsi que sur les taux d’intérêt appliqués au cours d’un trimestre donné», rappelle le quotidien.

De l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs durant le quatrième trimestre de 2023, il ressort un taux global de 5,36%, en stagnation sur un trimestre et en augmentation de 86 points de base par rapport au quatrième trimestre de 2022. «Le taux appliqué aux crédits aux particuliers est de 5,94% alors que celui des prêts aux entreprises non financières est de 5,30%, pratiquement en stagnation sur un trimestre, mais en augmentation sur un an, respectivement de 22 pbs et de 100 pbs», note Le Matin du Maghreb et du Sahara.