Le Centre marocain de conjoncture table sur un taux de croissance de 7,1% en 2021

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) prévoit un taux de croissance de 7,1% pour l’année 2021, dans son nouveau rapport annuel n°53, intitulé "2022: relance en perspective", qui présente le bilan économique et social relatif à l’année 2020 et fait état des prévisions et cadrage des années 2021 et 2022.