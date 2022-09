© Copyright : DR

Kiosque360. Les locations saisonnières ont le vent en poupe. D’après la plateforme Mubawab, l’offre et la demande sont en forte progression par rapport à l’an dernier. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le marché des locations saisonnières est au beau fixe. En effet, selon les résultats de l’étude réalisée par Mubawab qui analyse la location saisonnière sur la période allant de mai à août 2022, l’offre a enregistré une progression de 43,1% par rapport à la même période l’an passé. Dans le détail, c’est une augmentation de 46,4% pour les appartements et de 23,8% pour les villas, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 22 septembre.

Côté prix à la location, la région du Nord est celle qui a affiché la plus forte hausse. Pour une nuitée en appartement, il faut ainsi débourser 500 dirhams à Martil (+67% par rapport à la même période l’an passé), 300 dirhams à Chefchaouen (+50%), 500 dirhams à Al Hoceima (+25%) et 700 dirhams à Tétouan (+75%). Pour une nuitée dans une villa, il faut compter 3.700 dirhams à Tanger, 4.000 dirhams à M’diq, 3.600 dirhams à Cabo Negro et 3.100 dirhams à Martil.

A travers cette publication, on apprend également qu’une nuitée en appartement à Marrakech s’élève en moyenne à 600 dirhams, soit à un tarif stable par rapport à la même période 2021. En revanche, le prix moyen pour une nuit dans une villa dans la ville ocre a progressé de 5,6%, atteignant ainsi les 2.800 dirhams pour une nuitée.

Autre ville, autre tarif: Essaouira. Là, l’augmentation est plus élevée: +33% par rapport à l’année dernière pour une location d’appartement (prix moyen 400 dirhams la nuitée) et +14% pour une villa (2.000 dirhams la nuitée).

La demande affiche également une forte hausse: +94% durant la période mai-août 2022 en comparaison avec la même période de l’année 2021, soit une augmentation de +104% pour les appartements et +18% pour les villas, indique le quotidien. Un engouement qui s’est notamment fait sentir dans le Nord avec une explosion de la demande (+115%) du côté de Tanger, Martil, Assilah, M’diq et Saidia pour les appartements en location saisonnière. Pour ce qui est des villas, ce sont les villes de Tanger (+58%), d’Essaouira (+66%), d’Agadir (+47%) et de Bouznika (+230%) qui remportent le palmarès!