Pour aider l’exportation et en faire sa promotion, le ministère de l’Industrie et du Commerce compte sur un nouvel écosystème d’accompagnement baptisé «Tasdircom» qui sera prochainement lancé. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Abdelouahed Rahhal, directeur général du commerce au sein du ministère de tutelle lors d’un rencontre organisée, jeudi 2 juin, par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 juin. L’objectif de ce nouveau écosystème est de rassembler une panoplie de programmes et de mécanismes d’aide à l’exportation.

Lors de son intervention, le responsable a également dévoilé qu’un potentiel de 120 milliards de dirhams d’exportations (capacités de production existantes mais inexploitées) a été identifié par le groupe de travail créé au sein du département ministériel. 1.200 fiches techniques par couple produit/marché représentant des opportunités d’exportation pour les entreprises marocaines ont également été élaborées ainsi que 60 projets d’investissement pour les entreprises marocaines à l’étranger.

Lors de cette rencontre, Hakim Marrakchi, vice-président de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a plaidé pour une fluidification de la logistique, appuyant sur le fait que «l’export a désormais un rôle particulier à jouer, dans la mesure où celui-ci constitue la résultante de l’ensemble des politiques qui sont en cours au Maroc et qui sont préconisées par le rapport du Nouveau modèle de développement (NMD) en termes de compétitivité, de recherche de nouveaux marchés mais également en termes de développement de secteurs».

Pour rappel, à fin avril 2022, les exportations marocaines ont atteint les 139,01 milliards de dirhams, soit une progression de 35,41 milliards de dirhams,d’après les derniers indicateurs de l’Office des changes.