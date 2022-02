La nouvelle Zone d’activités économiques (ZAE) de Fnideq a accueilli, ce samedi 12 février 2022, les 53 commerçants sélectionnés qui s’apprêtent à entamer le démarrage effectif de leurs activités.

La cérémonie de lancement de la nouvelle Zone d’activités économiques de Fnideq (ZAEF) a eu lieu samedi 12 février, en présence des bénéficiaires, sélectionnés à l’issue d’un appel à manifestation d'intérêt lancé en juin dernier, et de plusieurs personnalités, notamment le wali de la région, le président de la région, le gouverneur de la préfecture M’diq-Fnideq, le président du conseil de surveillance de l'agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), le directeur général de l'Agence de développement du Nord (APDN), le directeur général du centre régional d’investissement, entre autres.

Cette nouvelle zone, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement économique et social de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq, a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de plus de 200 millions de dirhams, indique un communiqué publié à cette occasion.

Il s’agit du fruit d’un partenariat, signé en février 2020, entre le ministère de l’Intérieur, celui de l’Economie et des Finances, celui de l'Industrie et du Commerce, le conseil de la région, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord, l’Agence spéciale Tanger Med, la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, la préfecture de M’diq-Fnideq, l’Administration des douanes et impôts indirects et le centre régional d’investissement de la région.

Première du genre au niveau national et située à une vingtaine de kilomètres du premier port de l’Afrique et de la Méditerranée, cette zone est dotée d’infrastructures et d’équipements répondant aux normes internationales. La première tranche de ce projet, d’une superficie de 10 ha, est constituée de 76 entrepôts en plus de toutes les commodités et installations communes nécessaires à son fonctionnement. Elle représente une offre moderne et adaptée aux activités de commerce et de négoce, souligne ce même communiqué.

A terme, la zone s’étalera sur une superficie totale de 95 ha destinée exclusivement aux activités de distribution et du commerce et présentant plusieurs avantages.

En effet, la nouvelle ZAE de Fnideq offre aux commerçants un mode de gestion adapté et aux meilleurs standards à l’image des zones d'accélération industrielles de la région, un mode de fonctionnement et un système logistique dédiés et conçus avec l’implication des différents acteurs régionaux et nationaux concernés et un accompagnement convergent et personnalisé de la part de tous les intervenants dans la fluidification des flux de la zone.