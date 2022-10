© Copyright : DR

VidéoLe chantier de construction de la nouvelle zone industrielle El Marsa avance comme prévu. 50% des travaux ont déjà été achevés. Plus de 30 investisseurs ont affiché leur intention de s’installer dans ce nouveau parc et créer près de 4.000 emplois directs.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, s’est rendu hier vendredi à Laâyoune, pour constater l'état d'avancement de plusieurs projets socio-économiques dans la région, notamment le chantier de construction du parc industriel El Marsa.

A propos de ce projet en particulier, le ministre a assuré que le taux d’avancement des travaux a atteint 50%, notant que plusieurs investisseurs ont déjà exprimé leur intérêt de s’y installer. «Sur les 114 lots qui composent le site, nous avons déjà un intérêt primaire de plus 30 projets industriels qui voudront s’installer dans le parc d’El Marsa. Ces investissements vont permettre la création de plus de 4.000 emplois directs», a-t-il indiqué dans une déclaration pour Le360.

D’un coût d'investissement de plus de 230 millions de dirhams, la zone industrielle d’El Marsa s'étendra sur une superficie de 74 hectares et comprendra 114 lots industriels, 49 logistiques et 6 lots d’activités socio-économiques, en plus des équipements administratifs et des espaces verts.

De son côté, le président du Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a mis en avant le rôle de la nouvelle zone industrielle dans le développement de la région, la création d'opportunités d’emploi pour les jeunes et le renforcement de la politique de proximité dans les provinces du Sud.

À noter que ce projet d’envergure a fait l’objet d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Industrie et du commerce, la wilaya de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, le Conseil régional, la commune d’El Marsa et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc.