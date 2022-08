© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Les travaux de construction de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune avancent comme prévu. Le taux de réalisation de ce chantier d'envergure est désormais de 80%.

La construction de la Faculté de médecine et de pharmacie, l’un des grands projets du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, progresse à un rythme soutenu. Le taux d’avancement de ce projet, dont la réalisation a nécessité un investissement de 257 millions de dirhams, est de 80%, selon Abdelghafour Belarbi Mohamed, un responsable à l'Agence nationale des équipements publics (ANEP).

La réalisation de cette structure, qui s’étend sur une superficie de 10 hectares, dont 24.000 m2 couverts, fait partie d’un projet intégré portant également sur la construction d’un Centre hospitalier universitaire. Cette Faculté s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Maroc de former plus de médecins par an pour doubler la densité médicale. Elle a aussi pour objectif d'améliorer l'offre universitaire et pédagogique des trois régions du sud du Royaume, indique ce responsable.

Cette Faculté est dotée d’un espace d’accueil, d’une administration, d’une bibliothèque, de centres de formation et de recherche, de salles de travaux dirigés, d'un amphithéâtre de 400 places, de quatre amphithéâtres de 300 places, ainsi que d'espaces verts.

Des travaux sont également en cours pour la réalisation du nouveau Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune. Cette structure sanitaire, qui répondra aux besoins des habitants de la région et accompagnera la formation des étudiants en médecine, a atteint un taux de réalisation de 35%.

Ce projet permettra d’améliorer et de diversifier l’offre sanitaire dans la région. Il s’étale sur 18 hectares, dont 95.000 m2 de superficie couverte. Avec un investissement de 1,2 milliard de dirhams, le nouveau CHU aura une capacité de 500 lits.