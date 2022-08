© Copyright : Hamdi Yara / Le360

Les travaux de construction du futur Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune avancent comme prévu. Le taux de réalisation de ce chantier d'envergure avoisine désormais les 35% et l'infrastructure devrait être livrée d'ici 2024.

Le très attendu CHU de Laâyoune commence à prendre forme. Cette structure sanitaire qui répondra aux besoins des habitants de la région et accompagnera la formation des étudiants en médecine a atteint un taux de réalisation de 35%.

«Les travaux du nouveau CHU de Laâyoune avancent à grands pas. Ce projet permettra d’améliorer et de diversifier l’offre sanitaire dans la région. Il s’étale sur 18 hectares dont 95.000 m² de superficie couverte», indique dans une déclaration à Le360 le représentant de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) à Laâyoune, Mohamed Abdelghafour Belarbi.

Et d’ajouter: «Avec un investissement de 1,2 milliard de dirhams, le nouveau CHU aura une capacité de 500 lits. Nous devrions livrer le projet en 2024.»

La construction du CHU de Laâyoune avait été annoncée en marge du lancement du Programme de développement des provinces du Sud en novembre 2015. Il s’agit d’un des projets les plus structurants et les plus attendus de ce programme.

Le CHU permettra de répondre aux besoins de la région Laâyoune-Sakia El Hamra en matière de couverture sanitaire. Il réduira ainsi la pression qui s’exerce sur d’autres centres hospitaliers, en particulier le CHU de Marrakech.