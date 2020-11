© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet va bientôt voir le jour. L'Agence marocaine pour le développement de la logistique vient de publier une série d’appels d’offres pour sa réalisation. Les détails.

La Zone logistique au sud d’Aït Melloul sort de terre, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication en kiosque ce vendredi. Le journal rapporte en effet que l’Agence marocaine pour le développement de la logistique (AMDL) vient de publier une série d’appels d’offres pour la réalisation de cette nouvelle structure qui donnera un véritable coup de pouce à la compétitivité logistique de la région Souss-Massa.

Le coup est ainsi donné pour la première tranche Zone logistique au sud d’Aït Melloul, qui sera située sur la voie express numéro I entre cette localité et la commune de Sidi Bibi. «Suite à la ratification de ce projet par le conseil régional Souss-Massa lors de sa session ordinaire, l’AMDL a publié cinq appels d’offres pour concrétiser ce projet, dont celui de la réalisation des travaux d’aménagement In-Site et Hors-Site de ladite zone pour un montant total de 169 millions de dirhams», précise Aujourd’hui Le Maroc.

En clair, la première tranche de la Zone logistique au sud d’Aït Melloul (commune Qliaa), porte sur la réalisation de la première tranche de cette zone sur une superficie de 45 ha, alors que celle-ci s’étendra ultérieurement sur 172 ha. «Elle prévoit le développement de plusieurs composantes dont des espaces logistiques (parc logistique locatif nouvelle génération, parc locatif PME/PMI et stockage intermédiaire, grandes parcelles pour activités logistiques spécifiques, etc.) et des espaces pour les services (Centre routier, Pôle d’accueil et de services aux personnes et aux entreprises, Centre de formation, etc.)», indique-t-on.

Aussi, notons qu’un investissement initial de l’ordre de 350 millions de dirhams est nécessaire pour financer l’aménagement de la zone (travaux in site et hors site) et le développement des premières composantes immobilières logistiques. Force est de souligner que le développement de cette zone permettra de massifier les flux de marchandises au niveau de la région de Souss-Massa et de renforcer sa vocation comme plateforme d’échanges notamment vers le Sud du Royaume et au-delà vers les marchés africains.

«La réalisation de ce projet permettra aux entreprises de la région de gagner en productivité et compétitivité à travers la réduction des coûts liés à la logistique et des temps de parcours et contribuera à la structuration du tissu des PME/PMI et des activités logistiques informelles», fait remarquer le quotidien, ajoutant qu’il est attendu que la réalisation de la première tranche de cette zone crée au moins 500 emplois permanents.