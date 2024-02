La grande mue des véhicules dédiés au transport mixte

L’annonce a été faite à la suite d’une réunion du comité de pilotage, rassemblant des représentants du ministère et des professionnels du secteur. Un ambitieux programme de renouvellement du parc des véhicules du transport mixte sera lancé en avril 2024, indique l’hebdomadaire L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

Cette initiative vise à insuffler un nouvel élan au transport mixte en encourageant le renouvellement des véhicules, avec une attention particulière portée aux acquisitions de moins de 7 ans.

«Lors de cette réunion, le ministère a également mis en avant son engagement envers la digitalisation des procédures administratives et la simplification des démarches liées à la commission des transports. Le bilan des années 2022 et 2023 a été passé en revue, mettant en lumière les progrès réalisés grâce à une collaboration étroite entre le ministère et les professionnels du transport mixte», lit-on.

Dans le souci d’encourager les acteurs du secteur à adhérer au programme, le ministère propose une augmentation significative de la valeur de la prime destinée à l’acquisition de véhicules neufs. De plus, une toute nouvelle prime sera introduite spécifiquement pour l’achat de véhicules de moins de 7 ans, créant ainsi une incitation supplémentaire pour le renouvellement du parc.

«La réunion a également été l’occasion de discuter de la révision des dispositions du code de la route, en réponse aux demandes des professionnels. La commission des transports a traité plus de 150 dossiers au cours des réunions de janvier et février 2024, soulignant l’engagement du ministère envers une gestion rapide et efficace des demandes du secteur», précise L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

Pour l’année 2024, le dialogue et la collaboration entre le ministère et les professionnels se poursuivront, avec un accent particulier sur la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc. Les représentations professionnelles ont unanimement approuvé et signé le procès-verbal relatif au bilan du travail conjoint et au programme de travail pour l’année 2024. Cette démarche témoigne d’une volonté commune d’assurer l’évolution et le dynamisme du transport mixte au Maroc.