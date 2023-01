© Copyright : DR

Passé sous le giron du groupe Holmarcom, Crédit du Maroc entame la mise en place de sa nouvelle stratégie. La banque a obtenu l’accord de la Société financière internationale (IFC, filiale de la Banque Mondiale) pour une ligne de crédit d’un montant de 50 millions d’euros (environ 554 millions de dirhams), indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 4 janvier.

«Ce prêt sera destiné à financer le fonds de roulement de la banque qui a été récemment rachetée par le groupe Holmarcom. Dans sa note Discloser, en date du 20 décembre, l’IFC indique que cette facilité de fonds de roulement (WCS), destinée au Crédit du Maroc, se présente sous forme d’un prêt senior non garanti, avec une échéance pouvant aller jusqu’à trois ans», lit-on.

Cette opération permettra au Crédit du Maroc d’étendre son activité commerciale et ses financements aux entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME). Elle mettra la banque en position d’accroître ses prêts aux commerçants, aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Les secteurs à soutenir comprendront, entre autres, des activités telles que l’agriculture, l’énergie, l’immobilier, les travaux publics et les industries. Cet engagement est en droite ligne avec les ambitions du groupe Holmarcom pour Crédit du Maroc, rappelle le quotidien, qui cite les propos de Mohamed Hassan Bensalah, président directeur général du groupe, lors de la concrétisation de l’acquisition Crédit du Maroc.

«Nous envisageons d’impulser un changement progressif, tout en accélérant la dynamique commerciale et la transformation de la banque, pour en faire un opérateur financier moderne, innovant et engagé au service des citoyens et des entreprises nationales, en faveur d’un développement durable et responsable», avait-il alors déclaré.

L’acquisition par Holmarcom des parts détenues par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc a porté sur 63,7% du capital (50,9% par Holmarcom finance company et 12,8% par sa filiale spécialisée en assurance, AtlantaSanad). Selon les engagements pris dans le cadre du contrat de cession, Crédit Agricole S.A. restera dans le capital de la société, avec une participation de 15% qu’elle cédera à Holmarcom au terme d’une période de 18 mois.