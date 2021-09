© Copyright : DR

Kiosque360. A l’heure des énergies renouvelables, les unités industrielles mettent le cap sur la décarbonation. L’exemple avec l’entreprise “O’Dassia”, spécialisée dans la fabrication de peinture écologique.

Il est indéniable que la décarbonation de l’industrie est en passe de devenir une condition indispensable pour accéder aux marchés étrangers, notamment européen. C’est ainsi que, au Maroc, des avancées considérables ont été réalisées en matière d’énergies renouvelables, de forts engagements ont été pris et des politiques ont été mises en place. Tel est le cas, notamment, de la région Fès-Meknès, considérée comme un véritable pôle industriel en devenir.

Dans sa livraison hebdomadaire, La Vie Éco relève que les unités industrielles de la région Fès-Meknès mettent désormais le cap sur la décarbonation. Ces unités sont d’ores et déjà sensibilisées et certaines sont même en plein processus de décarbonation, peut-on lire dans les colonnes de l’hebdomadaire. Leur but? Réduire leur facture énergétique et consolider leur compétitivité à l’international.

Signe de cette volonté de réduire la facture énergétique, l’entreprise “O’Dassia”, spécialisée dans la fabrication de peinture écologique et installée dans la zone industrielle de Mejjat, près de Meknès. Selon l’hebdomadaire, cette entreprise a pris les choses en main, en se lançant dans un processus de décarbonation ambitieux. A en croire son PDG, Abdessamad Jennane, l’entreprise a entamé, depuis quelques mois, un premier programme portant sur l’installation d’une station thermique, qui a permis à l’unité de produire près de 60pc de ses besoins en énergie à partir du solaire. Ainsi, la société ambitionne de couvrir, dans les deux prochaines années, la totalité de ses besoins en énergie en se basant sur la ressource solaire.

L’entreprise “O’Dassia” projette donc d’adhérer au programme initié par le Centre régional d’investissement (CRI) et l’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique (AMEE). Pour rappel, ce programme est conçu pour accompagner les unités locales dans leur processus de décarbonation. L’objectif de l’entreprise? Avoir une usine “complètement autonome sur le plan énergétique”, espère son PDG, Abdessamad Jennane.

D’après le PDG de l’entreprise “O’Dassia”, le Maroc a initié un grand plan de décarbonation en faveur des entreprises exportatrices et celles opérant à l’échelle locale, un plan porté par le ministère du Commerce et de l’industrie et l’AMEE.