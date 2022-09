© Copyright : DR

L’annonce de cette tournée a été faite par le PDG de la Banque centrale populaire (BCP), Mohamed Karim Mounir, au cours de l’évènement «Les Régionales de l’investissement», organisé vendredi dernier, 23 septembre 2022, à Tanger.

«Dans la continuité du travail qui est en train d’être réalisé au niveau national, conformément aux hautes instructions royales, nous allons lancer un programme d’accompagnement des initiatives d’investissement des MRE», a annoncé le président de la BCP, Mohamed Karim Mounir, au cours de son intervention, le vendredi 23 septembre dernier à Tanger, dans le cadre des «Régionales de l’investissement».

Une première opération est donc prévue dès début octobre prochain à Dubaï, a précisé le patron de la banque dont l'emblème, reconnaissable entre mille, est un cheval qui se cabre, précisant ensuite que d’autres étapes s'enchaîneront dans d’autres lieux où les MRE sont présents.

A la fin du mois d'août dernier, alors qu'il présidait les travaux de la 9e réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait souligné que l’une des priorités à l’étape actuelle, est la consolidation de l’attachement culturel et spirituel des MRE, ainsi que l'instauration d’un mécanisme permettant l’accompagnement des talents des Marocains du monde, le soutien de leurs initiatives et projets, ainsi que l’encouragement et l’accompagnement de leurs investissements, dans le cadre des incitations accordées par la nouvelle Charte de l’investissement.

A ce titre, le chef de l’exécutif avait rappelé les hautes instructions royales contenues dans plusieurs discours prononcés par le Roi Mohammed VI, et tout particulièrement lors du discours royal, à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dans lequel le Souverain avait posé les jalons d'une politique publique efficiente en ce qui concerne la gestion des affaires des Marocains du monde, pour la consolidation de leur attachement à leur identité et pour le renforcement de leur contribution au développement du Royaume.