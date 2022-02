© Copyright : DR

Kiosque360. A fin 2021, la balance commerciale s’est établie à 199,75 milliards de dirhams, d’après les dernières statistiques de l’Office des changes. Les importations ressortent à 526,64 milliards de dirhams et les exportations à 326,90 milliards de dirhams. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Selon l’Office des changes, la balance commerciale ressort déficitaire de 199,75 milliards de dirhams à fin 2021, soit une hausse de 25% en glissement annuel. Les exportations s’élèvent à 326,90 milliards de dirhams, se consolidant de 63,81 milliards de dirhams en glissement annuel, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 février, mettant en avant la bonne performance des exportations.

Dans le détail, les ventes des phosphates et dérivés sont de l’ordre de 79,89 milliards de dirhams à fin décembre 2021, soit +57,1% par rapport à l’année passée, en raison notamment de la hausse de 19,05 milliards de dirhams des ventes des engrais naturels et chimiques, due à l’effet prix en hausse de 71,4% (4.774 DH/t à fin décembre 2021 contre 2.785 DH/t un an plus tôt), précise le journal.

Du côté du secteur automobile, les exportations ont atteint les 83,78 milliards de dirhams à fin 2021, soit +15,9% comparé à un an auparavant, grâce à la hausse de 35,2% des ventes du segment de la construction (+10,27 milliards de dirhams) alors qu’au même moment, les ventes du segment du câblage sont en légère baisse de 1,9%. Quant aux secteurs «agriculture et agroalimentaire» et «textile et cuir», ils se situent respectivement à 68,37 milliards de dirhams (+9,2% par rapport à fin 2020) et à 6,46 milliards de dirhams (+21,6%) à fin décembre 2021.

S’agissant des importations, elles se sont établies à 526,64 milliards de dirhams à fin 2021, soit +24,5% comparé à l’an passé, avec notamment une hausse des importations des produits finis de consommation (+28,19 milliards de dirhams), des produits énergétiques (+25,76 milliards de dirhams), des demi-produits (+22,10 milliards de dirhams) et des biens d’équipement (+13,75 milliards de dirhams).