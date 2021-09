© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc fait partie des pays les plus attractifs du continent. Il se place en seconde position derrière l’Égypte et avant l'Afrique du Sud dans le classement Rand Merchant Bank (RMB).

C'est une véritable prouesse pour le Maroc. En depit de la pandémie, le royaume parvient à maintenir son attractivité sur le continent, voire même à l'améliorer. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO rapporte que le pays se classe second dans le rapport "Où investir en Afrique" de la banque sud-africaine Rand Merchant Bank (RMB). "Le Maroc se classe deuxième destination de l’investissement en Afrique, derrière l’Égypte et devant l'Afrique du Sud, qui occupe la troisième place", souligne-t-il. Le quotidien annonce que d'autres pays à haut score sont bien positionnés dans ce classement, notamment le Rwanda et le Botswana, respectivement en quatrième et cinquième position. "Dans le top 10 figurent, dans l’ordre, l’Ile Maurice, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya et la Tanzanie", poursuit-t-il.

Le journal relève que "l’économie du Maroc continue de bénéficier de la stabilité politique, mettant en avant le fonds spécial de lutte contre le Covid-19, créé en 2020 et représentant 2,7% du PIB ou 10 milliards de dirhams". Un fonds réservé, en priorité, à "la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence". Il sert aussi "à soutenir l’économie nationale, via une batterie de mesures à proposer par le Comité de veille économique pour l’accompagnement des secteurs affectés par la crise du Coronavirus, la préservation des emplois et l’atténuation des répercussions sociales de cette crise".

Dans ce contexte, le quotidien affirme que les IDE vers le royaume étaient restés quasiment stables, à 1,8 milliard de dollars, et relativement diversifiés, avec une présence établie de certaines grandes multinationales dans les industries manufacturières, notamment l’automobile, l’aérospatiale et le textile. En parallèle, Les Inspirations ÉCO assure que "les sorties du Maroc (492 millions de dollars) ont également été importantes, bien qu’en diminution de 45% par rapport à 2019". Il parle d'une décrue de 80% des flux d’IDE vers l’Europe et de 40% vers l’Amérique du Nord.