En ce qui concerne l'énergie, la coopération entre Rabat et Madrid se porte bien. Sur deux années, les importations marocaines d’électricité en provenance d’Espagne, via l’interconnexion du détroit de Gibraltar, ont atteint un niveau record en mai dernier. Explications.

Les lignes d’interconnexion électrique entre l’Espagne et le Maroc tournent à plein régime, annoncent plusieurs médias espagnols. En mai dernier, l'Espagne a fait grimper ses ventes d'électricité à destination du Maroc, lesquelles ont atteint un niveau record grâce à l'interconnexion sous-marine, le «projet REMO».

Selon les données fournies par l’entreprise de transport d’électricité Red Eléctrica Española (REE), il faut remonter à l'année 2020 pour retrouver un pic mensuel aussi élevé que celui atteint en mai dernier, au cours duquel l'Espagne avait exporté plus de 100.000 MWh, avec un solde négatif côté espagnol (écart entre importations et exportations) de près de 38.000 MWh. Ce volume se situe nettement au-dessus de celui enregistré il y a un an, bien avant l’arrêt des livraisons de gaz algérien destinées aux centrales de Tahddart et de Ain Beni Mathar, qui contribuaient à hauteur de 12% à la production électrique nationale. En mai 2021, les importations d'électricité en provenance de l’Espagne étaient de l’ordre de 23.470 MWh.



Selon des données publiées par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, la demande en électricité au cours de l'année 2021 a enregistré une augmentation de 5,6% par rapport à l’année 2020, dépassant la barre des 40 TWh, après la régression qui avait marqué l’année 2020 en raison des effets de la pandémie.

Une évolution qui s’explique, en premier lieu, par la reprise progressive de l’activité économique au Maroc dans la mesure où les plus fortes augmentations de la consommation ont été observées au niveau des segments de clients industriels et commerciaux (THT, HT et MT).

La contribution des énergies renouvelables dans la satisfaction de la demande devient de plus en plus importante, avec une part de 4,5% pour la production solaire (hausse de 20% par rapport à 2020) et de 12,4% pour la production éolienne (hausse de 11% par rapport à 2020).

La part de la production éolienne dépasse désormais la part de la production en gaz naturel (8,5%), et devient ainsi la deuxième plus importante source de production d'électricité du pays.

La production électrique répondant à la charge de base (baseload) est assurée par les centrales à charbon qui contribuent à hauteur de 68,5% de la production nationale.