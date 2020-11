© Copyright : DR

Les acteurs de l’écosystème portuaire national font appel à la communauté des startuppeurs pour développer des solutions innovantes en lien avec l’activité des ports. A la clé pour les gagnants: un programme d’incubation ou un accompagnement «business».

L’Agence nationale des ports (ANP) et PortNet, le guichet unique national des procédures du commerce extérieur, organisent un concours virtuel destiné à des porteurs de projets innovants pour le développement du transit portuaire et des ports intelligents.

Lancé en collaboration avec la «Global Alliance for trade facilitation», ce concours, le «Smart Port Challenge 2020» est ouvert à «toute personne ayant des capacités d’innovation et les compétences pour concevoir et proposer des solutions pour relever les défis du secteur portuaire».

Le challenge est structuré autour de trois thématiques:

- le développement durable, la protection de l’environnement et la transition énergétique;

- la performance, la fluidité logistique et la facilitation des échanges;

- la continuité du service portuaire et la disponibilité des infrastructures.

Concrètement, les participants au concours devront imaginer des solutions permettant l’accélération des procédures des paiements électroniques, la simplification et la sécurisation du certificat d’origine, ou encore la prévision de l’évolution des fonds marins.

«L'intelligence artificielle, la BlockChain, l'analyse de données et le Big Data, l'Internet des objets (IoT), les drones, les technologies d'immersion (VR et AR) toutes ces technologies sont à considérer par les participants pour créer leur prototype», indiquent les organisateurs du challenge.

Un programme d'incubation sera proposé à tous les lauréats sélectionnés, leur permettant de commencer leur parcours d'entrepreneur et l'opportunité de passer d'un prototype à une expérimentation dans le monde réel.

Un accompagnant «business» est également prévu: «si les gagnants sélectionnés ont déjà un produit et cherchent à le faire évoluer, le Maroc deviendra leur nouveau terrain de test et de mise en œuvre», expliquent les organisateurs.

La cérémonie d’ouverture se tiendra le 18 décembre prochain, et la date limite de dépôt des projets est fixée au 24 janvier 2021. Les gagnants seront quant à eux annoncés le 29 janvier 20201.