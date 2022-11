© Copyright : DR

Nizar Baraka, ministre de l'Equipement et de l'Eau, a donné hier, jeudi 10 novembre 2022 à Dakhla, le coup d'envoi des travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale N°1, sur une largeur de 9 mètres, sur le tronçon reliant Dakhla à El Argoub, d'une distance de 40 km.

Le projet lancé par Nizar Baraka, en présence de Lamine Benomar, wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, d'El Khattat Yanja, président du Conseil régional, d’élus et de hauts fonctionnaires régionaux, comprend la réalisation d'une première tranche sur une distance de 20 km. L'enveloppe budgétaire mobilise en tout plus de 47,59 millions de dirhams (MDH), pour un délai d’exécution de 12 mois.



La deuxième tranche du projet sera mise en œuvre sur une distance de 20 km, pour un coût estimé à 59 MDH, avec un délai d’exécution là aussi estimé à 12 mois.

Ce projet doit améliorer les infrastructures routières de la région Dakhla-Oued Eddahab, préserver l’actif routier, améliorer les services logistiques du secteur, contribuer au développement économique et social et soutenir les investissements publics et privés dans tous les secteurs.

Nizar Baraka et la délégation l'accompagnant ont également, à l'occasion de cette visite, lancé les travaux de renforcement et d'élargissement de la route provinciale N°1100 reliant Dakhla et Bir Anzarane, sur une distance de 25 km, avec un investissement de plus de 16,27 MDH.

Ce projet, qui sera mis en œuvre dans un délai de quatre mois, tend à préserver l'actif routier, à améliorer les indicateurs de sécurité routière et à renforcer les infrastructures routières dans la région.