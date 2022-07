© Copyright : MAP

Le Haut-Commissariat au plan prépare sa réforme, un nouveau programme d’activité a été annoncé ce lundi 4 juillet 2022, à Rabat, avec au menu de nouvelles grandes enquêtes structurelles et un recensement général de la population.

Neuf mois après le discours royal appelant à réformer le Haut-Commissariat au plan afin d’accompagner la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alami a levé le voile, lundi 4 juillet 2022, à Rabat, sur son nouveau programme d’activité 2022-2025.

Ce programme, qui ambitionne d’accompagner les transformations économiques et sociales du Maroc dans un contexte international en profonde mutation, prévoit ainsi de réaliser six nouvelles grandes enquêtes couvrant l’ensemble du territoire national avec de larges échantillons.

«Des enquêtes de structure, particulièrement lourdes, sont en cours de préparation ou déjà amorcées, certaines à caractère économique et d’autres à vocation sociale, et seront couronnées par le grand chantier du recensement général de la population et de l’habitat», a annoncé le haut-commissaire au plan.

Sur le volet économique les équipes du HCP prépare trois grandes enquêtes, la première portera sur «les structures économiques», pour apporter une actualisation des données sur l’investissement, la production et la consommation intermédiaire des entreprises, par produit, par branche d’activité et par niveau territorial et permettre le passage de la comptabilité nationale à la nouvelle année de base 2022 au lieu de 2014.

Une deuxième enquête sera consacrée à l’informel, elle permettra de mieux cerner la sphère informelle qui traverse l’ensemble des activités économiques et sociales du pays et mieux connaître les mécanismes actuels de son extension ou les modes opératoires de son insertion dans le paysage de l’économie et de la société pour mieux examiner les possibilités d’une résorption productive de ses effets, détaille Ahmed Lahlimi Alami.

Autre grande nouveauté, le HCP prépare également une enquête sur les institutions sans but lucratif (ISBL), afin de donner une information plus circonstanciée sur la société civile marocaine pour en évaluer la contribution à la richesse nationale et appréhender ses caractéristiques socio-économiques.

Pour ce qui est du volet social, la première enquête portera sur les niveaux de vie des ménages, cette enquête sera, au niveau de toutes les unités territoriales, la source principale de connaissance de la distribution sociale des revenus, des niveaux des inégalités sociales et des évolutions de l’indice de pauvreté et constituera une base d’informations objectives d’actualisation du registre social unifié.

Deux autres enquêtes porteront sur «la famille marocaine» et «l’emploi du temps des Marocains», ces enquêtes permettront d’appréhender à l’échelle de la famille, l’état des rapports économiques, sociaux et culturels de génération et de genre, et l’évolution des valeurs de la société marocaine, au sein de l’unité sociale de base, dans leurs dimensions nationale et territoriale.

Il est également question de collecter les données sur les modes d’organisation et les rapports économiques et sociaux entre générations et genre, leur mode de reproduction et de mesurer la dimension genre dans la division sociale du travail.

Le recensement général de la population et de l’habitat viendra couronner ces grandes enquêtes, actualiser la population légale du Maroc et fournira l’éclairage précis sur les structures démographiques et socio-économiques des populations et les conditions d’habitation des ménages, a précisé Ahmed Lahlimi Alami.

Les travaux préparatoires de cette opération de grande envergure et notamment les travaux cartographiques sont déjà engagés et constitueront le premier maillon du processus devant être intégralement digitalisé, a-t-il fait savoir.