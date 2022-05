© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Les préparatifs pour le septième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) prévu en 2024 s’accélèrent. Le Haut-commissariat au plan a récemment lancé un appel d’offres pour l’acquisition et l’installation du matériel informatique nécessaire à la réalisation de cette opération d’envergure.

Après 1960, 1971, 1982, 1994, 2004 et 2014, le HCP se prépare pour le 7e recensement général de la population et de l’habitat qui est programmé pour 2024.

Cette importante échéance nationale, qui se caractérise par le déploiement d’importants moyens logistiques, vise à déterminer la population légale de toutes les unités administratives du Royaume et à connaître les différentes structures socio-économiques de la population ainsi que les caractéristiques du parc de logements du pays.

Particularité du RGPH 2024: il fera la part belle aux outils digitaux et informatiques. Ahmed Lahlimi, Haut-commissaire au plan, a présidé au début du mois de mai une séance de travail à laquelle ont participé les experts dans le domaine des nouvelles technologies de l’information représentant des départements ministériels et des institutions nationales spécialisés.

Un communiqué du HCP a précisé que cette réunion a été l’occasion «d’un échange riche et utile sur les différentes composantes et fonctionnalités attendues de la solution informatique intégrée du processus de réalisation du RGPH». Objectif: assurer à cette opération d’envergure «la meilleure efficacité opérationnelle et le moindre coût financier».

C’est dans cette optique de dématérialisation que la direction statistiques du HCP a lancé récemment un important appel d’offres relatif à «l’acquisition et l’installation de matériel informatique pour le RGPH 2024».

Le document relatif à ce marché, que Le360 a pu consulter, montre que le HCP compte acquérir 150 ordinateurs de bureau, 1.920 tablettes, une centaine d’ordinateurs portables, 120 disques durs externes, ainsi que quantité d’autres articles informatiques.

L’appel d’offres a prévu une clause pour favoriser les produits marocains. Ainsi, le titulaire du marché est tenu de présenter les fournitures d’origine marocaine, et ne pourra avoir recours aux produits importés qu’en cas de non disponibilité de produits marocains répondant aux normes techniques requises.

Le recensement général de la population est une opération exhaustive réalisée sur tout le territoire national, et concerne toute la population et tous les ménages qui y résident.

La méthode de recensement adoptée est celle de l'interview directe (porte à porte); certaines catégories de la population sont toutefois recensées selon des méthodes spécifiques: la population comptée à part, la population de passage dans les hôtels et assimilés, les personnes «sans abris» et la population nomade, explique le HCP sur son site internet.

Les données collectées revêtent une grande importance. Elle permettent aux décideurs, publics ou privés, de mieux comprendre l’évolution de la société et d’adapter leurs politiques en conséquence.