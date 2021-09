© Copyright : International Mediterranean Tourism Market

La 27e édition de l'International Mediterranean Tourism Market (IMTM), à laquelle devait participer le Maroc les 26 et 27 octobre 2021 à Tel Aviv, a été annulée en raison de la pandémie.

Dans un courrier adressé à ses partenaires, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) annonce que l'International Mediterranean Tourism Market-IMTM, prévue les 26 et 27 octobre 2021, n'aura pas lieu compte tenu de l'évolution du contexte sanitaire lié au Covid-19.

"Nous sommes dans le regret de vous informer que, compte tenu de l'évolution du contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 et des nouvelles restrictions qui demeurent en vigueur en Israël, les organisateurs de l'International Mediterranean Tourism Market (IMTM), ont officiellement annoncé l'annulation du salon qui devait avoir lieu les 26 et 27 octobre 2021 à Tel Aviv", précise le courrier de l’équipe salons et foires de l’ONMT.

Selon des sources de Le360, des partenaires de l’ONMT devaient tenir des stands à l'International Mediterranean Tourism Market-IMTM. Les réservations d’hôtel et des billets d’avion ont été effectuées. Des rendez-vous avec des opérateurs israéliens de touristes ont été aussi programmés pour élaborer des contrats de collaboration pour la saison 2021-2022.

L'International Mediterranean Tourism Market (IMTM) est le plus grand salon professionnel annuel axé sur l'industrie du tourisme en Israël.

L'exposition dispose traditionnellement de deux espaces principaux: le pavillon d'Israël et le village global, et est ouvert aux compagnies et aux organisations qui offrent des produits et des services d'organisation de commerce entrant, sortant et local.